Η κυβέρνηση της Δανίας φέρνει στο προσκήνιο μια σημαντική παρέμβαση με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, προτείνοντας την πλήρη κατάργηση του ΦΠΑ στα βιβλία. Ο υφιστάμενος συντελεστής ανέρχεται σήμερα στο 25%, καθιστώντας τα βιβλία από τα πλέον φορολογημένα αγαθά στη χώρα. Όπως ανέφερε ο υπουργός Πολιτισμού, Γιάκομπ Ένγκελ-Σμιντ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο πρακτορείο Ritzau, «η κυβέρνηση προτείνει στο νομοσχέδιο του προϋπολογισμού να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βιβλία».

Ο υπουργός τόνισε τη σοβαρή κρίση ανάγνωσης που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα η δανική κοινωνία, επισημαίνοντας πως «πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση ανάγνωσης, η οποία, δυστυχώς, εξαπλώνεται τα τελευταία χρόνια». Η εφαρμογή του μέτρου εκτιμάται πως θα επιφέρει απώλεια εσόδων της τάξης των 330 εκατ. κορώνων (44,2 εκατ. ευρώ) ετησίως για τα κρατικά ταμεία.

Ανησυχητικά στοιχεία για τη μαθητική ανάγνωση

Bάσει της τελευταίας έκθεσης του προγράμματος Pisa από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι δεκαπεντάχρονοι μαθητές στη Δανία εμφανίζουν αξιοσημείωτη υστέρηση ως προς τις βασικές δεξιότητες κατανόησης κειμένων και ανάκτησης πληροφοριών. Το σχετικό ποσοστό μαθητών που δεν καλύπτει τα βασικά πρότυπα αυξήθηκε κατά τέσσερις μονάδες τα τελευταία δέκα χρόνια.

Δανία: Η χώρα με τον υψηλότερο ΦΠΑ στα βιβλία στην Ευρώπη

Η Δανία διατηρεί σήμερα τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στα βιβλία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Πολλές άλλες χώρες έχουν ήδη υιοθετήσει ειδικά ή μειωμένα φορολογικά πλαίσια για τα έντυπα βιβλία, ενώ η Βρετανία εφαρμόζει μηδενικό συντελεστή.

Θετική αντίδραση από εκδότες και συμβολή στη διάδοση της ανάγνωσης

Οι Δανοί εκδότες εκφράζονται ξεκάθαρα υπέρ της κατάργησης του ΦΠΑ. Σε έκθεση που παρέδωσαν στον υπουργό Πολιτισμού στα τέλη Μαΐου, τονίζουν ότι σε συνδυασμό «με την αύξηση των αγορών βιβλίων για τις δημόσιες και σχολικές βιβλιοθήκες, (το μέτρο) θα μπορούσε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την κουλτούρα της ανάγνωσης και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε έντυπα βιβλία για όλους τους Δανούς – τόσο τα παιδιά όσο και τους ενήλικες».