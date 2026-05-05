λεβητοστάσιο, με την μέθοδο του μεσιτικό γραφείο στη Μέσω ενός υπογείου από παρακείμενο…, με την μέθοδο του ριφιφί , κατάφεραν να μπουν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, οι δράστες σεστη Θεσσαλονίκη . «Είχαν ξαναμπεί πριν από 10 χρόνια στην επιχείρησή μας, τοποθετήσαμε συστήματα ασφαλείας, αλλά δυστυχώς, δεν είχαμε προβλέψει αυτόν τον τρόπο» αναφέρει στο tanea.gr ο κ. Φίλιππος Προγιόπουλος, ένας εκ των ιδιοκτητών.

Οι διαρρήκτες φέρεται πως έδρασαν με επαγγελματικό τρόπο, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν. Συγκεκριμένα, εισέβαλαν από ένα όμορο λεβητοστάσιο, όπου άνοιξαν τρύπα στον τοίχο, που οδηγούσε απευθείας στο υπόγειο του μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται επί της οδού Πέτρου Συνδίκα 61.

«Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου, έχουμε παραδώσει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στην αστυνομία, η οποία είναι αρμόδια να ερευνήσει τι ακριβώς έχει συμβεί» εξηγεί ο κ. Προγιόπουλος, προσθέτοντας ότι πριν από περίπου 10 χρόνια είχε σημειωθεί αντίστοιχη διάρρηξη στην επιχείρηση, με τους δράστες να παραβιάζουν την πόρτα.

Έκτοτε, είχε τοποθετηθεί συναγερμός στο μεσιτικό γραφείο, «όπως και άλλα συστήματα ασφαλείας, αλλά δεν είχαμε προβλέψει ότι κάποιος θα προσπαθήσει να μπει στην επιχείρηση με αυτόν τον τρόπο, λες και είμαστε… κοσμηματοπωλείο. Βρήκαν κάποια άλλη δίοδο από την πίσω πλευρά του κτιρίου και μπήκαν στον χώρο», προσθέτει.

Σχετικά με το χρηματικό ποσό που άρπαξαν οι άγνωστοι δράστες, ο κ. Προγιόπουλος διαψεύδει τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για 300.000 ευρώ, και επισημαίνει πως «πήραν περίπου 1.000 ευρώ και κάποιες οθόνες, δεν υπήρχε χρηματοκιβώτιο μέσα, δεν ισχύει αυτό».

Σημειώνεται πως οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.