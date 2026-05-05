Ταυτοποιήθηκε ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου που έχασε τη ζωή του ύστερα από επίθεση κροκόδειλου στη Νότια Αφρική. Το άγριο ζώο είχε θανατωθεί και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο, με τη συνδρομή δυτών της αστυνομίας.

Τα οστά του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα βρέθηκαν μέσα στον κροκόδειλο, το οποίο ζύγιζε περίπου μισό τόνο. Η αστυνομία, που διερευνά την υπόθεση στην πόλη Κοματίπορτ της επαρχίας Μπουμαλάνγκα, εντόπισε επίσης έξι ζευγάρια παπούτσια και ανθρώπινα άκρα μέσα στο στομάχι του κροκόδειλου, σύμφωνα με τη Daily Mail.

Η εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι τα οστά ανήκαν στον Μπατίστα, ο οποίος είχε παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά και αγνοούνταν για ημέρες. Κανένα από τα παπούτσια που βρέθηκαν δεν ανήκε στο θύμα.

Ειδικοί εξηγούν ότι οι κροκόδειλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, γεγονός που εξηγεί την παρουσία των παπουτσιών στο στομάχι του ζώου. Οι Αρχές ερευνούν τώρα αν αυτά ανήκουν σε άλλους αγνοούμενους κατοίκους ή χωρικούς που χρησιμοποιούν τη γέφυρα της περιοχής, η οποία συχνά πλημμυρίζει και έχει προκαλέσει πολλά περιστατικά παρασυρμένων οχημάτων και πεζών.

Η εξαφάνιση του ξενοδόχου

Την περασμένη Δευτέρα, ο 59χρονος επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του μια πλημμυρισμένη γέφυρα για να φτάσει στο ξενοδοχείο και το μπαρ του, στην απέναντι όχθη. Καθώς η στάθμη του ποταμού ανέβαινε, τα ισχυρά ρεύματα παρέσυραν το όχημά του πάνω στα βράχια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο επιχειρηματίας προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο για να σωθεί, όμως παρασύρθηκε από τα νερά και καταβροχθίστηκε από τον κροκόδειλο. Η αστυνομία και οι δασοφύλακες αναφέρουν ότι δεκάδες ερπετά συγκεντρώνονται συχνά στα λασπωμένα νησάκια του ποταμού, περιμένοντας τα θύματα που παρασύρονται από τα ρεύματα.

Τα σημάδια που οδήγησαν στον κροκόδειλο

Ο διοικητής της ομάδας δυτών της αστυνομίας, Γιόχαν «Πότι» Ποτγκίτερ, προσφέρθηκε εθελοντικά να ανασύρει το νεκρό ερπετό. Ο κροκόδειλος είχε προηγουμένως θανατωθεί από σκοπευτή που επέβαινε σε αστυνομικό ελικόπτερο. Οι Αρχές οδηγήθηκαν στα ίχνη του χάρη σε εικόνες drone, που έδειχναν ότι το συγκεκριμένο ζώο είχε πρόσφατα τραφεί.

«Η ομάδα μου ανασύρει πτώματα από τοπικούς ποταμούς εδώ και χρόνια, γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των κροκοδείλων», δήλωσε ο Ποτγκίτερ. «Μελετήσαμε μέσω drone αρκετά ερπετά σε ένα νησάκι κοντά στη γέφυρα και εντοπίσαμε έναν που ήμασταν 100% σίγουροι ότι είχε καταβροχθίσει τον άνδρα. Είχε τεράστια κοιλιά, δεν κινούνταν και παρουσίαζε όλα τα χαρακτηριστικά πρόσφατης σίτισης».

Ο ίδιος περιέγραψε τη δύσκολη αποστολή: «Μου ανέθεσαν τη δουλειά, μου έβαλαν το λουρί ασφαλείας και ο θόρυβος από τον πυροβολισμό και το ελικόπτερο έδιωξε τους άλλους κροκόδειλους. Καθώς με κατέβαζαν, το σχοινί με έφερε σχεδόν πάνω στη μύτη του ζώου και ήλπιζα να είναι πραγματικά νεκρό. Υπήρχαν δύο ακόμη κροκόδειλοι κοντά που παρακολουθούσαν, ενώ έδενα τη ζώνη γύρω από το σώμα του νεκρού ερπετού. Μόλις ολοκλήρωσα, έκανα σήμα στο ελικόπτερο και με ανέβασε αμέσως, αφήνοντας πίσω πολλούς μεγάλους κροκόδειλους».