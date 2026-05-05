Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε το Κρεμλίνο για «απόλυτο κυνισμό», μετά τον θάνατο πέντε ανθρώπων από ρωσική επίθεση στην περιφέρεια Πολτάβα, την ώρα που η Μόσχα ζητούσε ανακωχή για να πραγματοποιήσει στρατιωτική παρέλαση.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τρεις εργαζόμενοι της κρατικής ενεργειακής εταιρείας Naftogaz σκοτώθηκαν από πλήγμα σε εγκατάσταση φυσικού αερίου, ενώ δύο διασώστες έχασαν τη ζωή τους σε δεύτερη επίθεση στο ίδιο σημείο. Από τις επιθέσεις τραυματίστηκαν συνολικά 37 άτομα.

Ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: «Είναι απόλυτος κυνισμός να ζητάς κατάπαυση του πυρός για να πραγματοποιήσεις προπαγανδιστικές εκδηλώσεις, ενώ συνεχίζεις καθημερινά τις επιθέσεις με πυραύλους και drones. Η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο ανά πάσα στιγμή».

Ανακωχή και στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση του πυρός ενόψει της επετείου της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας. Για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία θα γίνει χωρίς στρατιωτικό εξοπλισμό, λόγω φόβων για ουκρανικά πλήγματα με drones.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι πρότεινε 24ωρη ανακωχή, αρχίζοντας τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, τονίζοντας ότι η Ουκρανία θα «ανταποκριθεί αναλόγως» εφόσον η Ρωσία σταματήσει τις επιθέσεις – κάτι που δεν έχει συμβεί σε προηγούμενες προσωρινές εκεχειρίες.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ουκρανός πρόεδρος σημείωσε: «Ήρθε η ώρα οι ρώσοι ηγέτες να κάνουν πραγματικά βήματα για τον τερματισμό του πολέμου», προσθέτοντας ότι ακόμη και το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει πως η διεξαγωγή της παρέλασης εξαρτάται από την «καλή θέληση της Ουκρανίας».

Αντιδράσεις και νέα πλήγματα

Η επίθεση στην Πολτάβα προκάλεσε οργή στο Κίεβο. Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε ότι «δύο από τα θύματα ήταν διασώστες, σκοτωμένοι από διπλό χτύπημα που στόχευε όσους έσπευσαν να βοηθήσουν», χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «τρομοκρατικό κράτος που χρησιμοποιεί απάνθρωπες τακτικές».

Παράλληλα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην περιφέρεια Χάρκιβ, καθώς η Ρωσία εκτόξευσε 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 164 drones σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Βιτάλι Ντιακίβνιτς, οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπή παροχής φυσικού αερίου σε περίπου 3.500 κατοίκους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι κατέρριψε περισσότερα από 300 ουκρανικά drones μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης. Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Institute for the Study of War που επικαλείται το AFP, ο ρωσικός στρατός έχασε περισσότερα εδάφη απ’ όσα κατέλαβε τον Απρίλιο – για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023.

Εντατικοποίηση ουκρανικών επιθέσεων

Το τελευταίο διάστημα, η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε βάθος της ρωσικής επικράτειας, πλήττοντας διυλιστήρια, τερματικούς σταθμούς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Drones έχουν φτάσει μέχρι και τα Ουράλια, σε απόσταση άνω των 1.000 μιλίων από τη γραμμή του μετώπου.

Χωρίς συμφωνία για ανακωχή, η Μόσχα κινδυνεύει να δει την παρέλασή της να διαταράσσεται, σε μια στιγμή που η ετήσια τελετή –σύμβολο στρατιωτικής ισχύος– χρησιμοποιείται από τον Πούτιν για να δικαιολογήσει την εισβολή του στην Ουκρανία, παρουσιάζοντας και τους δύο πολέμους ως «μάχες κατά του φασισμού».