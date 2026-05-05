Οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές περικοπές δρομολογίων, αφαιρώντας περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα προγράμματα πτήσεων του Μαΐου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Ο λόγος είναι ο αυξανόμενος φόβος για έλλειψη καυσίμων, που προκαλείται από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές.

Όπως αναφέρει η εταιρεία ανάλυσης Cirium, ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε από 132 σε 130 εκατομμύρια μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 12.000 ακυρώσεις πτήσεων. Η κρίση τροφοδοσίας έχει αρχίσει να επηρεάζει σημαντικά την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία.

Η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει σχεδόν διπλασιαστεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, πυροδοτώντας τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην Ιστορία. Καθοριστικό ρόλο είχε η απόφαση της Τεχεράνης να μπλοκάρει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου, προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στην προσφορά καυσίμων.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αερομεταφορών (IATA), η μέση τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έφτασε τα 181 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1% μέσα σε μία μόλις εβδομάδα.

Ακυρώσεις, μικρότερα αεροσκάφη και περικοπές δρομολογίων

Οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις πτήσεων και αντικατάσταση μεγάλων αεροσκαφών με μικρότερα, προκειμένου να περιορίσουν την κατανάλωση καυσίμων. Η Lufthansa έχει ήδη αφαιρέσει περίπου 20.000 πτήσεις από τον προγραμματισμό της έως τον Οκτώβριο, ενώ η Air France-KLM και άλλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς μειώνουν σημαντικά τη χωρητικότητά τους.

Στην Ασία, η Air China έχει περιορίσει εσωτερικά δρομολόγια, ενώ στη Βόρεια Αμερική η Spirit Airlines έχει αναστείλει τη λειτουργία της. Το φαινόμενο αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην κρίση καυσίμων που πλήττει τον κλάδο.

Η Κομισιόν καλεί τις αεροπορικές εταιρείες και τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια. «Ουδείς γνωρίζει πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάσταση. Το πιο αποτελεσματικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα», δήλωσε η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άννα-Κάισα Ιτκόνεν.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει εντός της εβδομάδας κατευθυντήριες οδηγίες για την εξοικονόμηση καυσίμων, τα δικαιώματα επιβατών και τις τεχνικές προδιαγραφές καυσίμων. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η Ευρώπη καλύπτει περίπου το 70% των αναγκών της μέσω διυλιστηρίων, ενώ το υπόλοιπο εξαρτάται από εισαγωγές, κυρίως από τη Μέση Ανατολή.

Αντιδράσεις και μέτρα στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Στη Βρετανία, η κυβέρνηση επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες να συνδυάζουν επιβάτες από διαφορετικές πτήσεις σε λιγότερα αεροσκάφη, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι οι Βρετανοί ίσως χρειαστεί να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια για το καλοκαίρι, αν και διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει λόγος πανικού προς το παρόν.