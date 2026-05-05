«Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων και επανέναρξης των πολεμικών συγκρούσεων (σ.σ. στη Μέση Ανατολή), ο κίνδυνος ύφεσης παραμένει πιθανός, χωρίς να αποτελεί το βασικό σενάριο» δήλωσε ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου. Ο κεντρικός τραπεζίτης σκιαγράφησε τα τρία σενάρια για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ στο «μέτωπο» των επιτοκίων: καμία αλλαγή αν η κρίση αποδειχθεί παροδική, «μετρημένη προσαρμογή» αν ο πληθωρισμός συνεχίσει να κινείται πάνω από τον στόχο του 2% και «σθεναρή αντίδραση» αν οι παρούσες συνθήκες επιμείνουν σε βάθος χρόνου.

Σε ό,τι αφορά τις συνέπειες της κρίσης, ο επικεφαλής της ΤτΕ υπογράμμισε πως είναι πιθανή μια αύξηση στα κόκκινα δάνεια από ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις που είναι ευαίσθητες στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αναθεώρησης των επιχειρηματικών πλάνων των τραπεζών αν επαληθευθεί το δυσμενές σενάριο της ΕΚΤ. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, επανέλαβε τη θέση του ότι χρειάζεται διαρκή επανεξέταση ώστε να είναι «απλούστερο, σταθερότερο, δικαιότερο και πιο φιλικό προς την παραγωγική εργασία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις», σημειώνοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει εξορθολογισμός των φοροαπαλλαγών.

Ρεκόρ αιτήσεων για κοινωνικό τουρισμό

Ρεκόρ αιτήσεων καταγράφηκε φέτος στην πλατφόρμα του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), επιβεβαιώνοντας το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη και πρόσβαση σε ποιοτικές διακοπές, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ξεπέρασαν τις 800.000. Από το σύνολο των φετινών αιτήσεων θα χορηγηθούν 300.000 επιταγές (vouchers), με στόχο την ενίσχυση όσο το δυνατόν περισσότερων δικαιούχων, καθώς και τη στήριξη της εγχώριας τουριστικής δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι κατά το προηγούμενο έτος οι αιτήσεις ανήλθαν σε 535.864, εκ των οποίων, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί 132.590 χρήσεις, δεδομένου ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, άνοιξε χτες η πλατφόρμα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού συνταξιούχων ΟΑΕΕ, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 13 Μαΐου, προσφέροντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε ακόμα περισσότερους συμπολίτες μας.

Συνεργατικό φωτοβολταϊκό

Την περιοχή όπου σχεδιάζεται να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο δημόσιο συνεργατικό φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα, το οποίο θεσμοθετήθηκε με νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επισκέφτηκε ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή μετάβαση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση του ρόλου της Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Ελλάδας στον νέο ενεργειακό χάρτη της χώρας.

Με την ολοκλήρωση του έργου, η μείωση της ενεργειακής δαπάνης για τους δικαιούχους εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 62%, παρέχοντας ενεργειακή ασφάλεια σε 147.000 αγρότες και πολίτες. Παράλληλα θα καλύψει τις ανάγκες 17.000 ευάλωτων νοικοκυριών και αφορά άμεσα σχεδόν 300.000 κατοίκους σε δώδεκα δήμους της περιφέρειας. Η ισχύς του σταθμού προβλέπεται να ανέλθει στα 105 MW. Το έργο θα υλοποιηθεί σε δημόσιο κτήμα στο Μεσολόγγι (κτήμα Polder), που παραχωρήθηκε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέρος της υλοποίησης του έργου θα καλυφθεί από το ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, από το οποίο έχουν ενταχθεί για τον σκοπό αυτό 25 εκατομμύρια ευρώ.

Νέα στελέχη στη Motor Oil

Η Motor Oil ανακοίνωσε τον ορισμό του Ιωάννη Ραπτάκη στη θέση του γενικού διευθυντή Εμπορικών Θυγατρικών Καυσίμων. Ο Ι. Ραπτάκης είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Εργάζεται στον Ομιλο της Motor Oil (ΕΛΛΑΣ) ΑΕ από το 1994, σε διάφορες διευθυντικές θέσεις, μεταξύ των οποίων αυτή του διευθυντή Διανομής και Εφοδιασμού της AVIN OIL (2007-2018) και της CORAL (2018-2022), ενώ από τον Ιούλιο 2022 μέχρι τον Απρίλιο 2026 κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή της AVIN OIL. Επίσης ανακοίνωσε τον ορισμό του Ιωάννη Καλογήρου στη θέση του γενικού διευθυντή Electrification – Retail. Ο Ι. Καλογήρου κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή Εμπορικών Θυγατρικών Καυσίμων από τον Ιούνιο 2022 μέχρι τον Απρίλιο 2026.

Κλείνει το «ντιλ» της Εθνικής

Οπως σας έχουν ενημερώσει εγκαίρως «ΤΑ ΝΕΑ», θέμα χρόνου είναι η ολοκλήρωση της εξαγοράς μειοψηφικού πακέτου στην ελληνική θυγατρική της Allianz από την Εθνική Τράπεζα. Η ΕΤΕ αναμένεται να αποκτήσει το 30% της ασφαλιστικής, ενώ το «ντιλ» θα ανακοινωθεί πιθανότατα προς τα τέλη της εβδομάδας.

Τέλος η επαναγορά

Το τέλος του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της με χρήση των κερδών του 2025 ανακοίνωσε η Eurobank. Με τις αγορές μετοχών που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος, η τράπεζα κατέχει πλέον 32.389.605 ίδιες μετοχές (0,89% του μετοχικού κεφαλαίου), εκ των οποίων οι 28.097.019 θα ακυρωθούν, υπό την προϋπόθεση λήψης εγκρίσεων από την ΕΚΤ.

Φρένο σε απολύσεις λόγω ΤΝ

Τα δικαστήρια στην Κίνα έλαβαν μια πρωτοφανή απόφαση, απαγορεύοντας στις επιχειρήσεις να απολύουν εργαζομένους με μοναδικό λόγο την αντικατάστασή τους από τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ). Σύμφωνα με τις αποφάσεις σε Χανγκζούπ και Πεκίνο, η υιοθέτηση της ΤΝ θεωρείται στρατηγική επιλογή των εταιρειών και όχι απρόβλεπτη συνθήκη που δικαιολογεί απολύσεις.