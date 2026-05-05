Είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το δημοσιογραφικό ανέκδοτο – «κομμάτι για Πούλιτζερ» – παύει να είναι ανέκδοτο. Κι αυτό επειδή ανακοινώνονται τα πραγματικά βραβεία που θέτουν με τον τρόπο τους τον πήχη, τα μέτρα και σταθμά για τη (ρομαντική) υπόθεση που ακούει στο όνομα «δημοσιογραφική έρευνα» και ηθική. Και σ’ αυτή τη στιγμή του χρόνου περιμένει συνήθως ν’ ακούσει κανείς ονόματα από τις μεγάλες αμερικανικές εφημερίδες και τα πρακτορεία που καλύπτουν πολλαπλά μέτωπα σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη – κατά βάση, όμως, τις συνέπειες που είχε η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Το βραβείο Δημόσιας Προσφοράς (Public Service), για παράδειγμα, απέσπασε η εφημερίδα «Washington Post» για τις αποκαλύψεις «σχετικά με τη χαοτική αναμόρφωση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την κυβέρνηση Τραμπ και την καταγραφή των επιπτώσεων από τις περικοπές». Το βραβείο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, από την άλλη, απονεμήθηκε στη συντακτική ομάδα των «New York Times» για ρεπορτάζ «που αποκάλυψαν σε βάθος πώς ο πρόεδρος Τραμπ κατέρριψε τους περιορισμούς σχετικά με τη σύγκρουση συμφερόντων και εκμεταλλεύτηκε ευκαιρίες κερδοφορίας που συνοδεύουν την εξουσία».

Από κοντά και το βραβείο Εθνικού Ρεπορτάζ, το οποίο κατέληξε στη δημοσιογραφική ομάδα του Reuters (Ned Parker, Linda So, Peter Eisler, Mike Spector) για την τεκμηρίωση του τρόπου με τον οποίο ο πρόεδρος Τραμπ «χρησιμοποίησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την επιρροή των υποστηρικτών του για να επεκτείνει την εκτελεστική εξουσία και να εκδικηθεί τους εχθρούς του».

Η αφανής Αμερική

Ενδιαφέρον πάντοτε έχουν τα βραβεία που απονέμονται σε τοπικά Μέσα ή Μέσα που καλύπτουν ζητήματα της «άλλης», εν πολλοίς αφανούς Αμερικής. Με το μετάλλιο για το Επεξηγηματικό Ρεπορτάζ (Explanatory Reporting), λοιπόν, διακρίθηκαν οι Susie Neilson, Megan Fan Munce και Sara DiNatale της «San Francisco Chronicle» λόγω της σειράς «Burned» (Καμένοι), η οποία έδειξε πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιώντας αλγοριθμικά εργαλεία «υποτίμησαν τις ιδιοκτησίες των Καλιφορνέζων που έχασαν τα σπίτια τους από τη μεγάλη πυρκαγιά [του 2025] απορρίπτοντας τις οικονομικές απαιτήσεις τους και καθιστώντας αδύνατη την ανοικοδόμηση».

Οι Dave Altimari και Ginny Monk από την εφημερίδα «The Connecticut Mirror», καθώς και οι Sophie Chou και Haru Coryne της «ProPublica» μοιράστηκαν το βραβείο Τοπικού Ρεπορτάζ για μια άλλη σειρά ρεπορτάζ που αποκάλυψε πώς οι ιδιαιτερότητες της νομοθεσίας στο Κονέκτικτακ για τη ρυμούλκηση οχημάτων ευνοούσαν συγκεκριμένες εταιρείες που υπερχρέωναν τους κατοίκους. Οδήγησαν έτσι σε άμεσα και ουσιαστικά μέτρα προστασίας των καταναλωτών. Το ίδιο βραβείο κέρδισε και η συντακτική ομάδα της «Chicago Tribune» για την κάλυψη των επιχειρήσεων της κυβέρνησης Τραμπ κατά των μεταναστών στο Σικάγο με τη χρήση στρατιωτών.

Τα ρεπορτάζ αναφέρονταν στην εισβολή πρακτόρων της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης), «η οποία έμοιαζε με πολιορκία και ένωσε τους κατοίκους του Σικάγου στην αντίσταση». Τη διάκριση για το Ρεπορτάζ Εξειδικευμένου Θέματος, εξάλλου, απέσπασαν οι Jeff Horwitz και Engen Tham του Reuters για το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σχετικά με τη Meta, «το οποίο εξέθεσε την προθυμία της τεχνολογικής εταιρείας να εκθέτει χρήστες, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε απάτες και χειραγώγηση μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)».

Το βραβείο Διεθνούς Ρεπορτάζ κέρδισαν οι Dake Kang, Garance Burke, Byron Tau, Aniruddha Ghosal και η συνεργάτιδα Yael Grauer του Associated Press: για την παγκόσμια έρευνα σχετικά με τα υπερσύγχρονα εργαλεία μαζικής επιτήρησης που δημιουργήθηκαν στη Silicon Valley, εξελίχθηκαν στην Κίνα και εξαπλώθηκαν παγκοσμίως, προτού επιστρέψουν στην Αμερική για μυστικές νέες χρήσεις από τη Συνοριοφυλακή των ΗΠΑ. Το βραβείο για Φωτογραφία Εκτακτης Επικαιρότητας (Breaking News Photography) απονεμήθηκε στον Saher Alghorra, συνεργάτη των «New York Times» για τις φωτογραφίες του που έδειξαν «την καταστροφή και την πείνα στη Γάζα ως αποτέλεσμα του πολέμου με το Ισραήλ».

Για το κείμενο κριτικής γνώμης στην αντίστοιχη κατηγορία ξεχώρισε ο Mark Lamster της «The Dallas Morning News» επειδή στην αυστηρή και παθιασμένη κριτική αρχιτεκτονικής «χρησιμοποίησε πνεύμα και τεχνογνωσία ώστε να υπερασπιστεί τους κατοίκους του Ντάλας». Στην κατηγορία «Αρθρο Γνώμης» (Opinion Writing) βραβεύτηκε ο Μάσα Γκέσεν των «New York Times» για μια διαφωτιστική συλλογή δοκιμίων γύρω από τα ανερχόμενα αυταρχικά καθεστώτα.

Βιβλίο, θέατρο, μουσική

Νικητής για το καλύτερο μυθιστόρημα της χρονιάς αναδείχθηκε ο Ντάνιελ Κράους για το «Angel down» (Atria Books): μια ιστορία για τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου συνυπάρχουν είδη όπως η αλληγορία, ο μαγικός ρεαλισμός και η επιστημονική φαντασία.

Ως καλύτερο θεατρικό έργο διακρίθηκε το «Liberation» της Bess Wohl ως «ένας εντυπωσιακός συνδυασμός κωμωδίας και σοβαρότητας που εξερευνά την κληρονομιά των φεμινιστικών ομάδων της δεκαετίας του 1970, χρησιμοποιώντας την ιστορία της μητέρας της συγγραφέως για να δείξει πώς το κίνημα αναπτύχθηκε μέσα από τον διάλογο». Το βραβείο ιστορικού βιβλίου κέρδισε η καταξιωμένη Τζιλ Λέπορ για το «We the People: A History of the U.S. Constitution» (Liveright): μια συναρπαστική αφήγηση που διερευνά γιατί το αμερικανικό Σύνταγμα είναι τόσο δύσκολο να τροποποιηθεί, περιλαμβάνοντας αναδρομή σε τροπολογίες που προτάθηκαν – ατυχώς – από περιθωριοποιημένες ομάδες.

Ως καλύτερος τίτλος αυτοβιογραφίας αναδείχθηκε το «Things in Nature Merely Grow» της Yiyun Li (Farrar, Straus and Giroux) – μια εξιστόρηση μιας συγγραφέως για την απώλεια του μικρότερου γιου της από αυτοκτονία, λίγο περισσότερο από έξι χρόνια μετά τον θάνατο του μεγαλύτερου γιου της με τον ίδιο τρόπο. Το βραβείο Ποίησης κατέληξε στην Τζουλιάνα Σπαρ για το «Ars Poeticas» (Wesleyan University Press) και το Μουσικής στην Γκαμπριέλα Λένα Φρανκ για το έργο σύγχρονης συμφωνικής μουσικής «Picaflor: A Future Myth» (G. Schirmer, Inc.).