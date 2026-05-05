Τα Βραβεία Πούλιτζερ τίμησαν φέτος πλήθος δημοσιογραφικών έργων που ανέδειξαν τον αντίκτυπο των πολιτικών του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έγινε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Η διευθύντρια των βραβείων, Μάρτζορι Μίλερ, δήλωσε ότι μεγάλο μέρος των βραβευμένων ρεπορτάζ επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα της χρονιάς, όπως η μεταναστευτική πολιτική, οι περικοπές στην αμερικανική αναπτυξιακή βοήθεια και οι αποκαλύψεις γύρω από τους φακέλους του σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Επστάιν.

«Δίνουμε μάχη υπέρ της δημόσιας συζήτησης και εναντίον της λογοκρισίας», υπογράμμισε η Μίλερ, αναφερόμενη στους περιορισμούς πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο, καθώς και στις «δικαστικές διώξεις που ασκούνται από τον Ντόναλντ Τραμπ για δισεκατομμύρια δολάρια» εναντίον πολυάριθμων δημοσιογραφικών οργανισμών.

Οι διακρίσεις των μεγάλων μέσων

Η Washington Post βραβεύθηκε για την κάλυψη των επιπτώσεων της «χαοτικής» αναδιάρθρωσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την κυβέρνηση Τραμπ. Οι New York Times τιμήθηκαν για τις έρευνές τους που αποκάλυψαν πώς ο Τραμπ αξιοποίησε την πολιτική του ισχύ προς οικονομικό όφελος της οικογένειάς του και των συμμάχων του, μέσα από δεσμούς με τις μοναρχίες του Κόλπου και δραστηριότητες στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Δημοσιογράφοι της Chicago Tribune διακρίθηκαν για την κάλυψη των επιχειρήσεων των αμερικανικών μεταναστευτικών αρχών στο Σικάγο, ενώ το Associated Press τιμήθηκε στην κατηγορία διεθνούς ρεπορτάζ για τα άρθρα του σχετικά με την άδεια που έδωσε η αμερικανική κυβέρνηση σε επιχειρήσεις να πωλήσουν στην Κίνα τεχνολογίες παρακολούθησης.

Reuters named a finalist for the Pulitzer Prize in Breaking News Photography ‘for coverage of wide-ranging immigration enforcement actions across the United States, a portfolio distinguished by its breadth, power and immediacy’. https://t.co/Szqh85nQzK pic.twitter.com/JQGBOf4GDX — Reuters Pictures (@reuterspictures) May 4, 2026

Ειδικές αναφορές και νέα θεματική εστίαση

Ανάμεσα στα βραβευμένα έργα ξεχώρισαν ρεπορτάζ για την τεχνητή νοημοσύνη, τις πλημμύρες με νεκρούς στην πολιτεία του Τέξας και την καταστροφή στη Γάζα. Ειδική μνεία έγινε στη δημοσιογράφο Τζούλι Κ. Μπράουν της Miami Herald, για τις αποκαλύψεις της σχετικά με τον Επστάιν την περίοδο 2017-2018, οι οποίες ανέδειξαν πώς είχε τύχει προστασίας από τις εισαγγελικές αρχές όταν αντιμετώπιζε κατηγορίες για βιασμούς νεαρών γυναικών.

Η Μάρτζορι Μίλερ τόνισε ότι τα φετινά Πούλιτζερ αναδεικνύουν την προσήλωση στην ελευθερία του Τύπου σε μια εποχή αυξανόμενης πίεσης στα μέσα ενημέρωσης, επισημαίνοντας τους περιορισμούς στην πρόσβαση των δημοσιογράφων και τις αγωγές που έχει ασκήσει ο πρόεδρος εναντίον μέσων ενημέρωσης.

Τα Βραβεία Πούλιτζερ θεωρούνται τα πιο έγκριτα δημοσιογραφικά βραβεία διεθνώς και απονέμονται επίσης για επιτεύγματα στη λογοτεχνία, τη μουσική και το θέατρο.

The Washington Post won a Pulitzer Prize for public service for coverage of DOGE and the federal workforce. It's the second time The Post has won the prestigious award in five years.

