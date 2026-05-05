Φορτίο ρωσικού αργού πετρελαίου έφθασε χθες Δευτέρα στην Ιαπωνία, για πρώτη φορά αφότου έκλεισε το στενό του Ορμούζ λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ιαπωνία, που εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή για περίπου το 95% των εισαγωγών πετρελαίου της, επιχειρεί εσπευσμένα να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της σε ενεργειακούς πόρους. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την αυξανόμενη ενεργειακή της ανασφάλεια μετά τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi Shimbun, πλοίο που μετέφερε αργό από το κοίτασμα Σαχαλίνη 2 – όπου εξορύσσεται κυρίως φυσικό αέριο – έφθασε στην ακτή Ιμάμπαρι, στα νοτιοδυτικά της χώρας. Οι πληροφορίες προέρχονται από πηγές της εταιρείας χονδρικού εμπορίου Taiyo Oil.

Η Ιαπωνία έχει επενδύσει στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο εξαιρείται από τις δυτικές οικονομικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το υπουργείο Οικονομίας φέρεται να ζήτησε από την Taiyo Oil να παραλάβει την ποσότητα αργού, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα.

Το φορτίο αναμένεται να μεταφερθεί σε διυλιστήριο, όπου θα παραχθεί βενζίνη, νάφθα — πρώτη ύλη για την παραγωγή πλαστικών, νημάτων και βαφών — καθώς και άλλα υποπροϊόντα πετρελαίου. Εκπρόσωποι της εταιρείας δεν απάντησαν στα αιτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου για σχόλιο.

Ενεργειακές επιπτώσεις και γεωπολιτικές ισορροπίες

Οι παραδόσεις πετρελαίου αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερα προβλήματα λόγω του de facto κλεισίματος του στενού του Ορμούζ, από όπου σε καιρό ειρήνης διέρχεται το ένα πέμπτο των παγκόσμιων υδρογονανθράκων – με το 80% να κατευθύνεται προς την Ασία. Η στρατηγική αυτή αρτηρία παραμένει κλειστή αφότου ξέσπασε ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Το κλείσιμο έχει «τεράστιες επιπτώσεις» στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι μετά τη συνάντησή της με τον αυστραλό ομόλογό της Άντονι Αλμπανέζι. Οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να λάβουν άμεσα μέτρα για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του ενεργειακού τους εφοδιασμού.

Διπλωματικές κινήσεις Μόσχας – Τόκιο

Οι σχέσεις ανάμεσα στο Τόκιο και τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί ραγδαία μετά την επιβολή κυρώσεων της Ιαπωνίας στη Ρωσία, σε αντίδραση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και σε ευθυγράμμιση με τις δυτικές χώρες.

Ωστόσο, ο ιάπωνας κοινοβουλευτικός Μουνέο Σουζούκι, γνωστός για τις στενές σχέσεις του με τη Μόσχα, δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για συνομιλίες με την Ιαπωνία σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών. Ο Σουζούκι είχε συνάντηση με τον ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Αντρέι Ρουντένκο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.