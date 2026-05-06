Το θέμα του προπονητή είναι εκείνο το οποίο παραμένει στην κορυφή της κιτρινόμαυρης ατζέντας και με την πρόθεση του Άρη να είναι – για την ώρα τουλάχιστον – η επιλογή του να προέρχεται από την εγχώρια αγορά.

Για σχεδόν δύο μήνες, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται το όνομα του Νίκου Παπαδόπουλου. Οπως έχουν σημειώσει «ΤΑ ΝΕΑ», οι δύο πλευρές βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Συζητήσεις οι οποίες προχώρησαν αρκετά, σε σημείο να πέφτουν στο τραπέζι και ονόματα ποδοσφαιριστών. Ουδέποτε όμως έπεσαν οι υπογραφές, από τη στιγμή μάλιστα που το πρωτάθλημα βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Το τελευταίο, χρονικά, δεδομένο είναι ότι ο Παπαδόπουλος δεν παίζει… μόνος του μπάλα, αφού στο προσκήνιο φαίνεται να έρχεται και η περίπτωση του Σεμπαστιάν Λέτο.

Ο αργεντινός τεχνικός αναμένεται να αποχωρήσει από την Κηφισιά και εάν δεν προκύψει κάτι πιο δελεαστικό για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, είναι πιθανό ο Αρης να κάνει την κίνησή του.

Στο τραπέζι υπάρχει βέβαια και η… έκπληξη της παραμονής του Γρηγορίου, εκτός εάν η ομάδα της Θεσσαλονίκης στραφεί μέσω του Ρούμπεν Ρέγες σε κάποια περίπτωση από το εξωτερικό.

Κάτι που με τα τωρινά δεδομένα συγκεντρώνει λίγες πιθανότητες.