Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, η διαδικασία κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων του συνολικού ποσού των 91.703.000 ευρώ. Οι πληρωμές ξεκίνησαν τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 και πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ρυθμοί καταβολής των ποσών εξελίχθηκαν ομαλά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με στόχο την έγκαιρη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Από τον e-ΕΦΚΑ πραγματοποιήθηκαν οι εξής πληρωμές:

Στις 7 Μαΐου καταβλήθηκαν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.

Από τις 4 έως τις 8 Μαΐου καταβλήθηκαν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ πραγματοποιούνται οι εξής πληρωμές:

24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Οι καταβολές αυτές εντάσσονται στις τακτικές οικονομικές ενισχύσεις που πραγματοποιούν οι δύο φορείς, με στόχο τη στήριξη εργαζομένων, ανέργων και ασφαλισμένων.