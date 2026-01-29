Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης πλησιάζει, με χιλιάδες δικαιούχους να αναμένουν την επόμενη καταβολή των χρημάτων που θα στηρίξουν τα νοικοκυριά στη χειμερινή περιόδο.

Περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια πολίτες είδαν ήδη την πρώτη δόση του επιδόματος να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους, με συνολικά πάνω από 124 εκατομμύρια ευρώ για ρεύμα, πετρέλαιο και άλλα καύσιμα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού επιδόματος για τη χειμερινή περίοδο 2024-2025.

Οι επόμενες πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026, καλύπτοντας αγορές καυσίμων έως τον Μάιο και φυσικού αερίου ή τηλεθέρμανσης έως τον Ιούλιο. Συνολικά, το πρόγραμμα θα φτάσει τα 195 εκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Πότε θα καταβληθεί η επόμενη δόση

Η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης για το 2026 προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου και τον Ιούλιο, ανάλογα με το είδος του καυσίμου. Συγκεκριμένα:

Για αγορές καυσίμων, πέλετ ή ξύλων που πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026 και δηλώθηκαν μέχρι τις 30 Απριλίου, η πληρωμή θα γίνει έως τις 29 Μαΐου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, η καταβολή αναμένεται έως τις 31 Ιουλίου 2026. Το συνολικό ποσό των 195 εκατ. ευρώ θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ μπορεί να φτάσει έως και 1.200 ευρώ για κατοίκους περιοχών με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον τύπο: Ποσό Αναφοράς × Συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ), με προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Σε οικισμούς με ΣΟ-Μ ≥ 1 προβλέπεται προσαύξηση +25% και ανώτατο όριο τα 1.000 ευρώ. Για περιοχές με ΣΟ-Μ ≥ 1,2 προστίθεται επιπλέον +25%, ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό στα 1.200 ευρώ.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα είδος καυσίμου, τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας για την επιδότηση.