Η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης για την περίοδο 2025-2026 κατατέθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σε 124,2 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερα από 1,16 εκατομμύρια νοικοκυριά έλαβαν την οικονομική ενίσχυση απευθείας στους λογαριασμούς που είχαν δηλώσει στην πλατφόρμα myAADE.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, έως τις 29 Μαΐου 2026 θα ολοκληρωθεί η πληρωμή για αγορές καυσίμων, πέλετ ή ξύλων που πραγματοποιήθηκαν έως τις 15 Απριλίου 2026, εφόσον δηλωθούν έως τις 30 Απριλίου του ίδιου έτους.

Επιπλέον, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν τα ποσά που αφορούν το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο των πληρωμών για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Παραδείγματα υπολογισμού επιδόματος

Παλιός δικαιούχος που είχε λάβει 300 ευρώ την προηγούμενη περίοδο θα εισπράξει προκαταβολικά το 60% του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την κατανάλωση καυσίμων έως τον Μάιο.

Νέος δικαιούχος που κατοικεί σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ θα λάβει προκαταβολή 50%, δηλαδή 100 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα 155 ευρώ για πετρέλαιο και 196 ευρώ για ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά αυξάνονται σε 181 και 229 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 ευρώ για ρεύμα. Εάν έχει δύο παιδιά, το επίδομα ανέρχεται σε 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Κοζάνη θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Για δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 298 και 378 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 ευρώ για ρεύμα. Αν διαθέτει δύο παιδιά, τα ποσά ανέρχονται σε 344 και 436 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει 715 ευρώ για πετρέλαιο και 906 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα αντίστοιχα ποσά φτάνουν τα 865 και 1.057 ευρώ.