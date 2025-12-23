Μπαίνουν από το πρωί στους λογαριασμούς τα χρήματα για το επίδομα θέρμανσης, σήμερα Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά λίγο πριν τις γιορτές. Οι πληρωμές ξεκίνησαν νωρίς και θα συνεχιστούν μέσα στη μέρα, με τα ποσά να εμφανίζονται σταδιακά έως το απόγευμα, ώστε οι δικαιούχοι να καλύψουν μέρος των εξόδων για πετρέλαιο, ρεύμα ή άλλα καύσιμα.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν το 60% του ποσού που είχαν εισπράξει πέρυσι, ενώ για τους νέους δικαιούχους το ποσοστό ανέρχεται στο 50%.

Το ελάχιστο ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 80 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας myΘέρμανση, υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 σχετίζονται με επιδότηση για ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι επόμενες πληρωμές

Έως τις 29 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή για αγορές καυσίμων, πέλετ ή ξύλων που έχουν γίνει έως τις 15 Απριλίου 2026, εφόσον δηλωθούν έως τις 30 Απριλίου του ίδιου έτους.

Επιπλέον, έως τις 31 Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν τα ποσά που αφορούν το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση.

Παραδείγματα υπολογισμού

Παλιός δικαιούχος που είχε λάβει 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την προηγούμενη περίοδο θα εισπράξει προκαταβολικά το 60% του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την κατανάλωση καυσίμων έως τον Μάιο.

Νέος δικαιούχος που κατοικεί σε περιοχή με ήπιο κλίμα και δικαιούται φέτος 200 ευρώ θα λάβει προκαταβολή 50%, δηλαδή 100 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ για πετρέλαιο και 196 ευρώ για ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα ποσά ανέρχονται σε 181 και 229 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 ευρώ για ρεύμα. Εάν έχει δύο παιδιά, το επίδομα αυξάνεται σε 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Κοζάνη θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Για δύο παιδιά, τα ποσά διαμορφώνονται σε 298 και 378 ευρώ.

Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 ευρώ για ρεύμα. Αν διαθέτει δύο παιδιά, τα ποσά ανέρχονται σε 344 και 436 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει 715 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 906 ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα. Με δύο παιδιά, τα αντίστοιχα ποσά φτάνουν τα 865 και 1.057 ευρώ.