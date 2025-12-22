Τα χρήματα της προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης θα δουν στο τραπεζικό τους λογαριασμό μέχρι αύριο εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι. Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν ως προκαταβολή το 60% του επιδόματος που έλαβαν τη περυσινή σεζόν (2024-2025) ενώ στους νέους δικαιούχους θα καταβληθεί το 50% της ενίσχυσης το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80 ευρώ.

Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Οι επόμενες πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης θα γίνουν:

– Έως 29 Μαΐου 2026 για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

– Έως 29 Μαΐου 2026 για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, βάσει των στοιχείων που θα έχει στείλει ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. μέχρι την 15η Μαΐου 2026

– Έως 31 Ιουλίου 2026 για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση

Το επίδομα χορηγείται εφόσον ο δικαιούχος έχει πραγματοποιήσει αγορές από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2025. Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα και τη βιομάζα (πέλετ), το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2025 έως και την 31η Μαρτίου 2026.

Τα ποσά

Ενδεικτικά οι δικαιούχοι θα λάβουν:

– Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% αυτού του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί στα τέλη Μαΐου.

– Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται στα 181 για πετρέλαιο και 229 για ρεύμα.

– Οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη θα λάβει επίδομα 256 ευρώ για χρήση πετρελαίου και 324 εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το επίδομα διαμορφώνεται σε 298 και 378 αντίστοιχα.

– Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα πάρει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 256 ευρώ και χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά θα πάρει 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

– Οικογένεια με ένα παιδί στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα τα ποσά για μία οικογένεια με δύο παιδιά διαμορφώνονται σε 344 και 436 ευρώ.