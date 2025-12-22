Περισσότερα από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά αναμένεται να λάβουν έως αύριο, 23 Δεκεμβρίου, την προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Στους λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθεί το 60% του ποσού που είχαν λάβει την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν το 50%. Το ελάχιστο ποσό που θα καταβληθεί είναι 80 ευρώ.

Μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις. Από αυτές, οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Ποσά και υπολογισμός του επιδόματος

Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο υπολογισμός του επιδόματος βασίζεται σε ένα ποσό βάσης που πολλαπλασιάζεται με τον λεγόμενο συντελεστή βαθμοημέρας, ο οποίος κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος κάθε περιοχής. Έτσι προκύπτει το τελικό ποσό που δικαιούται κάθε νοικοκυριό.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Επιπλέον, για περιοχές με δριμύ ψύχος όπου ο συντελεστής επιδότησης είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1, το επίδομα αυξάνεται περαιτέρω κατά 25%.

Προγραμματισμένες ημερομηνίες πληρωμών

Οι ημερομηνίες καταβολής του επιδόματος είναι οι εξής:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025: προκαταβολή και πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

Έως 29 Μαΐου 2026: πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026, εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, θα γίνει επιπλέον πληρωμή έως 31 Ιουλίου 2026.

Ενδεικτικά ποσά για δικαιούχους

Παραδείγματα υπολογισμού επιδόματος:

Παλιός δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ πέρυσι θα λάβει προκαταβολικά 180 ευρώ (60%), με το υπόλοιπο να καταβληθεί σε επόμενες δόσεις.

Νέος δικαιούχος που δικαιούται 200 ευρώ θα λάβει προκαταβολή 100 ευρώ (50%).

Οικογένεια με ένα παιδί στην Αθήνα θα λάβει 155 ευρώ για πετρέλαιο και 196 ευρώ για ρεύμα. Με δύο παιδιά, 181 και 229 ευρώ αντίστοιχα.

Οικογένεια στη Θεσσαλονίκη με ένα παιδί θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 ευρώ για ρεύμα. Με δύο παιδιά, 298 και 378 ευρώ.

Οικογένεια στην Κοζάνη με ένα παιδί θα λάβει 256 ευρώ για πετρέλαιο και 324 ευρώ για ρεύμα, ενώ με δύο παιδιά 298 και 378 ευρώ.

Οικογένεια στην Ξάνθη με ένα παιδί θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 ευρώ για ρεύμα. Με δύο παιδιά, 344 και 436 ευρώ.

Οικογένεια στο Βέρμιο με ένα παιδί θα λάβει 715 ευρώ για πετρέλαιο και 906 ευρώ για ρεύμα. Με δύο παιδιά, 865 και 1.057 ευρώ.

Ποιες αγορές επιδοτούνται

Στο επίδομα θέρμανσης περιόδου 2025-2026 περιλαμβάνονται αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνης), φυσικού αερίου, υγραερίου, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αγορές των επιδοτούμενων καυσίμων πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης η διάθεση ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου 2025. Για καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ), οι αγορές πρέπει να έχουν γίνει από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.