Ανακοινώθηκε η ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, αλλά και των συντάξεων.

Το χριστουγεννιάτικο Δώρο για το 2025 θα καταβληθεί έως την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό και υπολογίζεται για την περίοδο από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, οι συντάξεις Ιανουαρίου θα καταβληθούν νωρίτερα, με αύξηση 2,4% στις κύριες συντάξεις.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου: Μη Μισθωτοί: ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου: Μισθωτοί: ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ–ΜΜΕ, Δημόσιο

Επίδομα θέρμανσης

Επιπλέον, η 1η δόση του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί επίσης έως τις 23 Δεκεμβρίου, καλύπτοντας τις ανάγκες των δικαιούχων κατά την περίοδο των εορτών.