Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα προχωρήσει στην προπληρωμή της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος εργασίας, της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας και του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων. Η πληρωμή περιλαμβάνει επίσης το δώρο Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους, καθώς και για δικαιούχους παροχών μητρότητας, γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας.

Οι καταβολές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας πίστωση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους ίδιους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, δεν υπάρχει λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), καθώς όλες οι διαδικασίες διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά.

Για τους ανέργους που πρέπει να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη σχετική δήλωση παρουσίας.

Η διαδικασία εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: https://www.dypa.gov.gr.