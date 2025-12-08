Πριν από τα Χριστούγεννα, χιλιάδες πολίτες θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους από επιδόματα, επιστροφές και το Δώρο Χριστουγέννων. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν επιδόματα ΟΠΕΚΑ, παροχές της ΔΥΠΑ, επιστροφή ενοικίου για όσους υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις, επίδομα θέρμανσης και την έκτη δόση του επιδόματος παιδιού για το 2025.

Σημαντικές ημερομηνίες είναι η 19η Δεκεμβρίου για το Δώρο Χριστουγέννων, η 23η Δεκεμβρίου για την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης και η 30η Δεκεμβρίου για τις επιστροφές ενοικίου που υποβλήθηκαν έως τις 12 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι καλούνται να δηλώσουν εγκαίρως IBAN και να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα οδηγήσουν σε πληρωμή έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.

Εκτιμάται ότι οι δικαιούχοι, που εκ παραδρομής δήλωσαν στους παραπάνω κωδικούς του Ε1 τη μηνιαία δαπάνη, αντί της ετήσιας, δεν ξεπερνούν το 1% του συνόλου.

Επίδομα θέρμανσης

Σημαντική ημερομηνία θεωρείται η 23η Δεκεμβρίου, οπότε αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης για περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους. Για να πιστωθεί το ποσό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Επίδομα Παιδιού

Πριν από τα Χριστούγεννα μπαίνει η έκτη και τελευταία δόση από το επίδομα παιδιού Α21 για το 2025. Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Δώρο Χριστουγέννων

Φέτος, η καταβολή θα γίνει υποχρεωτικά νωρίτερα, καθώς η καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει ο νόμος –η 21η Δεκεμβρίου– συμπίπτει με Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να εξοφλήσουν το Δώρο το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025