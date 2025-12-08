Οι γιορτές πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται και ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα βοηθήματα για τους εργαζόμενους, το Δώρο Χριστουγέννων. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια πιέζει τα νοικοκυριά, το επιπλέον αυτό ποσό αποτελεί για πολλούς μια ουσιαστική οικονομική ανάσα.

Φέτος, μάλιστα, το Δώρο θα πρέπει να καταβληθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο, καθώς η προβλεπόμενη ημερομηνία πληρωμής «πέφτει» Σάββατο. Αυτό σημαίνει ότι οι εργοδότες υποχρεούνται να το καταβάλουν το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αντί για τις 21 του μήνα.

Παρόλα αυτά, αρκετοί εργαζόμενοι ενδέχεται να το δουν στους λογαριασμούς τους και νωρίτερα. Όπως εξηγεί στα ΝΕΑ, ο φοροτεχνικός Μιχάλης Αντωνόπουλος, το ακριβές χρονικό σημείο καταβολής εξαρτάται αποκλειστικά από τον εργοδότη: «Ακόμη και από σήμερα μπορεί να πληρωθεί το Δώρο Χριστουγέννων. Συνήθως, όμως, οι περισσότερες επιχειρήσεις το καταβάλλουν μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου, περίπου στα μέσα του μήνα, δηλαδή μετά τις 15».

Για τον λόγο αυτό, οι εργαζόμενοι καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ενημερωμένοι, να γνωρίζουν πώς υπολογίζεται το Δώρο, ποιες αποδοχές συνυπολογίζονται και τι ακριβώς αντιστοιχεί στον καθένα, ώστε να ελέγξουν σωστά την πληρωμή τους και να μην χάσουν ούτε ένα ευρώ από το ποσό που δικαιούνται.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων αφορά όλους όσους εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι δικαιούνται το Δώρο τόσο οι μισθωτοί με σύμβαση αορίστου χρόνου όσο και εκείνοι με ορισμένου χρόνου, ανεξαρτήτως αν εργάζονται πλήρη ή μερική απασχόληση. Με λίγα λόγια, σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να το λάβουν.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Όσοι εργάστηκαν αδιάλειπτα σε όλο αυτό το διάστημα δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για τους μισθωτούς ή 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Αν η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρη την περίοδο, ο εργαζόμενος λαμβάνει αναλογία του Δώρου, υπολογιζόμενη με βάση τη διάρκεια της απασχόλησης. Για κάθε 19 ημέρες εργασίας, αντιστοιχούν 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια. Ακόμη και όσοι εργάστηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται ανάλογο μέρος.

Πότε καταβάλλεται

Το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους, εκτός από φέτος που πέφτει η καταληκτική ημερομηνία Κυριακή, με αποτέλεσμα να μπαίνει 2 μέρες νωρίτερα, δηλαδή την Παρασκευή στις 19/12. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι οι εργοδότες θα πληρώσουν εκείνη την ημέρα, καθώς μπορούν να το καταβάλουν προ της κανονικής ημερομηνίας. Το ποσό υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ και σε Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Η βάση υπολογισμού είναι οι αποδοχές που καταβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Τι περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές

Ως τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο και κάθε άλλη παροχή που δίνεται τακτικά, όπως τροφή ή κατοικία. Στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται επίσης επιδόματα, υπερωρίες, υπερεργασία, εργασία Κυριακής ή αργιών, πριμ παραγωγικότητας, φιλοδωρήματα, προμήθειες, επίδομα κατοικίας και ισολογισμού, εφόσον καταβάλλονται συστηματικά.

Για το επίδομα αδείας, ο υπολογισμός γίνεται με συντελεστή 0,041666 επί του συνολικού ποσού του Δώρου. Έτσι, για παράδειγμα, εργαζόμενος με Δώρο 900 ευρώ μικτά θα λάβει 938 ευρώ με την προσαύξηση.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για τους ωρομίσθιους, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12, ενώ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές τους για το ίδιο διάστημα.

Στην εκ περιτροπής εργασία, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στην περίοδο υπολογισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσό προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Παραγραφή και καταγγελίες

Οι αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων παραγράφονται μετά από πέντε χρόνια από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές, σύμφωνα με το άρθρο 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.

Αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το Δώρο έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας, όπου συντάσσεται μηνυτήρια αναφορά και ενεργοποιείται η αυτόφωρη διαδικασία. Οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της γραμμής 1555 ή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Επιθεώρησης Εργασίας.

Online υπολογισμός

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το Δώρο Χριστουγέννων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ στη διεύθυνση https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php και, για εκ περιτροπής εργασία, στο https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php.