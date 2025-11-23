Φέτος, οι δικαιούχοι θα δουν νωρίτερα στους λογαριασμούς τους το Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ, καθώς η καταβολή προγραμματίζεται για τις 17 Δεκεμβρίου 2025. Πρόκειται για το εορταστικό επίδομα που αφορά τους επιδοτούμενους ανέργους και όσους συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ή προγράμματα κατάρτισης με ετήσια επιδότηση. Το καλύτερο; Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση ή να επισκεφθείτε κάποιο ΚΥΔ, το ποσό θα πιστωθεί αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό σας.

Το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ για το 2025 ανέρχεται σε 540 ευρώ, αυξημένο σε σχέση με πέρσι λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού. Αν η επιδότηση δεν έχει διαρκέσει όλο το χρόνο, το ποσό υπολογίζεται αναλογικά, ενώ για όσους λαμβάνουν συνεχώς επίδομα από τις 31 Μαΐου, το δώρο καταβάλλεται πλήρες.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι εργαζόμενοι θα δουν το δώρο τους μέχρι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η προθεσμία λήγει στις 21 Δεκεμβρίου, αλλά αυτή η μέρα πέφτει Κυριακή. Σημαντικό είναι ότι η καταβολή γίνεται αποκλειστικά σε χρήμα, με αναφορά ότι πρόκειται για το Δώρο Χριστουγέννων 2025, ενώ απαγορεύεται η καταβολή σε είδος ή η επιστροφή του ποσού.