Ένα πραγματικό μπαράζ πληρωμών ξεκινά στα τέλη Νοεμβρίου, με χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους και δικαιούχους επιδομάτων να βλέπουν σταδιακά χρήματα στους λογαριασμούς τους. Το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ, οι συντάξεις Δεκεμβρίου, το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ και τα 18 επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα πριν τις γιορτές.

Οι περισσότερες πληρωμές πραγματοποιούνται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται αίτηση, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν έγκαιρα τα ποσά που δικαιούνται.

Επίδομα 250 ευρώ

Από τις 28 Νοεμβρίου θα πιστωθεί αυτόματα το επίδομα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Η διαδικασία γίνεται χωρίς καμία αίτηση, με το ποσό να είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Για τα ζευγάρια, το συνολικό ποσό φτάνει τα 500 ευρώ, προσφέροντας ουσιαστική ενίσχυση ενόψει των εορτών.

Συντάξεις Δεκεμβρίου

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις. Στις 25 Νοεμβρίου θα πληρωθούν οι μη μισθωτοί, ενώ στις 27 Νοεμβρίου οι μισθωτοί.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από το προηγούμενο απόγευμα, μετά τις 17:00, όπως συμβαίνει συνήθως στις πληρωμές του ΕΦΚΑ.

Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ θα καταβληθεί στις 17 Δεκεμβρίου, αυτόματα και χωρίς αίτηση, στους επιδοτούμενους ανέργους. Το ποσό φτάνει έως τα 540 ευρώ, ανάλογα με τους μήνες επιδότησης μέσα στο έτος.

Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο θα πληρωθεί νωρίτερα φέτος, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης αργίας.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, με τα περισσότερα ποσά να είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Συνολικά θα πληρωθούν 18 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά, το Επίδομα Γέννησης, τα έξοδα κηδείας και η Στεγαστική Συνδρομή.

