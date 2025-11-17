Ένα πραγματικό μπαράζ πληρωμών ξεκινά στα τέλη Νοεμβρίου, με χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους και δικαιούχους επιδομάτων να βλέπουν σταδιακά χρήματα στους λογαριασμούς τους. Το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ, οι συντάξεις Δεκεμβρίου, το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ και τα 18επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, προσφέροντας σημαντική οικονομική ανάσα πριν τις γιορτές. Οι περισσότερες πληρωμές γίνονται χωρίς αιτήσεις, με αυτόματη πίστωση, ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν έγκαιρα τα ποσά που δικαιούνται.

Επίδομα 250 ευρώ

Από τις 28 Νοεμβρίου πιστώνεται αυτόματα το επίδομα των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες, χωρίς καμία αίτηση. Το ποσό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, ενώ για τα ζευγάρια φτάνει τα 500 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα για το επίδομα των 250 ευρώ ΕΔΩ

Συντάξεις Δεκεμβρίου

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 πληρώνονται σε δύο φάσεις. Στις 25 Νοεμβρίου για τους μη μισθωτούς και στις 27 Νοεμβρίου για τους μισθωτούς, με τα χρήματα διαθέσιμα από το προηγούμενο απόγευμα μετά τις 17:00.

Διαβάστε αναλυτικά για τις συντάξεις Δεκεμβρίου ΕΔΩ

Δώρο Χριστουγέννων

Το Δώρο Χριστουγέννων της ΔΥΠΑ θα καταβληθεί στις 17 Δεκεμβρίου, αυτόματα και χωρίς αίτηση, στους επιδοτούμενους ανέργους. Το ποσό φτάνει έως τα 540 ευρώ, ανάλογα με τους μήνες επιδότησης μέσα στο έτος. Στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο θα πληρωθεί φέτος νωρίτερα, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, λόγω αργίας.

Διαβάστε ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να πάρετε το Δώρο Χριστουγέννων ΕΔΩ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Τα προνοιακά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν στο τέλος του μήνα, με την πληρωμή να πραγματοποιείται την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025. Ωστόσο, τα περισσότερα ποσά θα είναι διαθέσιμα από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου. Συνολικά θα πληρωθούν 18 επιδόματα, μεταξύ των οποίων το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά, το Επίδομα Γέννησης, τα έξοδα κηδείας και η Στεγαστική Συνδρομή.

Διαβάστε όλα τα επιδόματα που θα πληρωθούν ΕΔΩ