Οι γιορτές φέρνουν… χαμόγελα για τους συνταξιούχους! Φέτος τον Δεκέμβριο, οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν νωρίτερα από το κανονικό. Η αλλαγή αυτή αφορά περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους σε όλη τη χώρα και έρχεται να διευκολύνει την περίοδο των εορτών.

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο αναμένεται να είναι οι εξής:

ΙΚΑ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΟΑΕΕ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΟΓΑ: Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών): Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΝΑΤ: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Δημόσιο: Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Οι επικουρικές συντάξεις θα καταβληθούν ταυτόχρονα με τις κύριες, στις ίδιες ημερομηνίες.

Τι αλλάζει με τις αυξήσεις

Όλες οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 θα αυξηθούν κατά 2,4%, κάτι που σημαίνει περισσότερα χρήματα για όλους τους συνταξιούχους. Σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά η αύξηση περιλαμβάνει και τους 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά, οι οποίοι παλιότερα δεν είδαν ουσιαστικές ενισχύσεις λόγω του μηχανισμού συμψηφισμού.

Με τη νέα ρύθμιση της κυβέρνησης, που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν το 2026 τουλάχιστον το 50% της αύξησης στην τσέπη τους, ενώ από το 2027 θα βλέπουν το 100% της αύξησης, ανεξαρτήτως του ύψους της προσωπικής διαφοράς.

Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις από 12 έως 100 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το ύψος της σύνταξής τους.

Για παράδειγμα:

Σύνταξη 500 ευρώ: Η αύξηση θα είναι 12 ευρώ

Συντάξεις άνω των 2.700 ευρώ: Η αύξηση θα είναι 100 ευρώ

Το τελικό ποσοστό της αύξησης θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους. Αν οι δείκτες πληθωρισμού ή η ανάπτυξη κινηθούν υψηλότερα από τις προβλέψεις, η αύξηση θα αναθεωρηθεί προς τα πάνω και η διαφορά θα δοθεί διορθωτικά τον Ιανουάριο του 2027.