Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 ξεκίνησε η πρώτη φάση της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δικτύου τους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης, 46 καταστήματα θα κλείσουν, κυρίως στην Αττική (33) και στη Θεσσαλονίκη (8), ενώ ένα κατάστημα θα σταματήσει να λειτουργεί σε πόλεις όπως Πάτρα, Ρόδο, Ιωάννινα, Ιεράπετρα και Χανιά.

Η διοίκηση τονίζει ότι τα υπόλοιπα καταστήματα θα καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών, ωστόσο το κλείσιμο πολλών υποκαταστημάτων έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Οι αρμόδιοι προειδοποιούν ότι η αναδιάρθρωση του δικτύου δημιουργεί ευκαιρίες για απατεώνες, οι οποίοι ενδέχεται να στοχεύσουν κυρίως συνταξιούχους.

Άλλωστε, τους τελευταίους μήνες έχει παρατηρηθεί έξαρση απατηλών SMS και emails, που εμφανίζονται ως επίσημες ειδοποιήσεις των ΕΛΤΑ και ενημερώνουν για δήθεν παραλαβή συντάξεων ή δεμάτων από άλλα καταστήματα. Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν σε συνδέσμους (links) ή να παρέχουν προσωπικά στοιχεία, καθώς πρόκειται για απάτες ηλεκτρονικού ψαρέματος (phishing).

Τα ΕΛΤΑ συνιστούν στους συνταξιούχους και στους πολίτες να επικοινωνούν μόνο με τα επίσημα κανάλια για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με συντάξεις ή παραλαβή δεμάτων, ώστε να αποφευχθεί η υποκλοπή προσωπικών δεδομένων.

Η ταυτόχρονη ενημέρωση για τα λουκέτα στα καταστήματα και τις ηλεκτρονικές απάτες είναι κρίσιμη, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες που εξυπηρετούνται τακτικά από τα ΕΛΤΑ.

Η απάτη αυτή δεν είναι πρόσφατη, αλλά έχει πάρει διαστάσεις σε ό,τι αφορά τα SMS που στέλνονται. Στο παρελθόν ανάλογες απάτες είχαν στηθεί με μηνύματα στο facebook όπου οι απατεώνες ανέβαζαν και φωτογραφίες από χιλιάδες (δήθεν) ξεχασμένα πακέτα.