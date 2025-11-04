Μετά τη χθεσινή έκρηξη των βουλευτών για το θέμα των ΕΛΤΑ το Μαξίμου καλείται να διαχειριστεί την υπόθεση και επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Το πλαίσιο αντίδρασης του Μαξίμου ύστερα από τις αντιδράσεις δεκάδων βουλευτών της ΝΔ αναμένεται να δώσει ο κυβερνητικός εκπροσωπος, Παύλος Μαρινάκης, με ραδιοφωνική του συνέντευξη σε λίγη ώρα. Για το μεσημέρι είναι κανονικά προγραμματισμένη η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή, την οποία δεν θέλουν να γίνει οι γαλάζιοι βουλευτές.

Το θέμα εξελίσσεται σε μείζονα κρίση για το Μαξίμου, που έχει έρθει σε δύσκολη θέση. Ειδικά σε ό,τι αφορά τον διευθύντοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, στο φόντο των αιτημάτων βουλευτών για παραίτηση της διοίκησης του οργανισμού, κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι αποφάσεις για τα ΕΛΤΑ παίρνει το Υπερταμείο – άρα κάνει και τις ανακοινώσεις. Ταυτόχρονα όμως από την ΚΟ της ΝΔ εκτιμούσαν ότι ο Σκλήκας δεν θα μπορεί «να σταθεί» σε τέτοιο περιβάλλον.

Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της για tanea.gr, η Ελένη Ευαγγελοδήμου, το κύμα αντιδράσεων που σηκώθηκε και εντός του κυβερνώντος κόμματος στο τέλος της περασμένης εβδομάδας για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ έσκασε χθες το βράδυ: στη θυελλώδη τηλεδιάσκεψη του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου με τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου Γιάννη Παπαχρήστου και περίπου 90 βουλευτές της ΝΔ διατυπώθηκαν σκληρές εκφράσεις, εκφράστηκε η οργή της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τον αιφνιδιασμό της και διατυπώθηκαν προειδοποιήσεις για το ξαφνικό κοινωνικό μέτωπο.

Μέσα από τις τοποθετήσεις δεκάδων βουλευτών προέκυψε κοινό, διπλό αίτημα – να παραιτηθεί ο Σκλήκας από τον οποίο ζήτησαν εξηγήσεις και να αποσυρθεί το μέτρο για τα λουκέτα, ώστε να υπάρξει επανασχεδιασμός από μηδενική βάση. Και, παρεμπιπτόντως, να μην υπάρξει καν η προγραμματισμένη για σήμερα, Τρίτη, κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών της Βουλής (Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής – Εμπορίου).

Μεγάλο μέρος της γαλάζιας Κοινοβουλευτικής Ομάδας φέρεται να επιδίωξε από χθες πιέσεις στους επιτελείς του Μεγάρου Μαξίμου να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις, προκειμένου να εκτονωθεί το κλίμα δυσφορίας που οι βουλευτές λαμβάνουν στις εκλογικές περιφέρειές τους. Στην κατεύθυνση αυτή και στον απόηχο της χθεσινοβραδινής «πολεμικής» ατμόσφαιρας, μένει να φανεί εάν πυροδοτηθούν σήμερα εξελίξεις και σε ποια κατεύθυνση.

Οι βουλευτές θέλουν επανεξέταση της κατάστασης από την αρχή και ανάληψη ευθυνών από τον Σκλήκα, εκφράζοντας και στην χθεσινή τηλεδιάσκεψη τη δυσκολία τους να στηρίξουν κοινοβουλευτικά το θέμα με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Αυτό υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Β’ Πειραιώς Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος μαζί με τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής Στέλιο Πέτσα είναι οι συντονιστές των δύο αρμόδιων επιτροπών της Βουλής (στην Παραγωγής και Εμπορίου και στην Οικονομικών Υποθέσεων, αντίστοιχα).