«Πάρτε το πίσω» διαμηνύουν σε κάθε τόνο προς την κυβέρνηση οι γαλάζιοι βουλευτές για το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ που οδήγησε ήδη στο κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων στην Αττική και ολόκληρη τη χώρα.

Εντονη δυσφορία

Η κοινοβουλετική ομάδα της ΝΔ μοιάζει με καζάνι που βράζει καθώς οι βουλευτές έχουν ήδη γίνει αποδέκτες της έντονης δυσφορίας του κόσμου για το κλείσιμο των ταχυδρομείων και μάλιστα δεν δίστασαν να απαιτήσουν από την κυβέρνηση κατά την ενημερωτική τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε το βράδυ της Δευτέρας να πάρει πίσω όλο το σχέδιο που προβλέπει λουκέτο σε 204 ταχυδρομεία.

Ο βουλευτής της Α’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος που είχε ήδη στηλιτεύσει τις προηγούμενες μέρες το σχεδιαζόμενο λουκέτο σε εκατοντάδες καταστήματα, ζήτησε επιτακτικά κατά την τηλεδιάσκεψη στην οποία μετείχαν 90 από τους 156 βουλευτές της ΝΔ, «να το πάρετε πίσω».

Δώστε λύση, όχι μασάζ

«Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι «μασάζ». Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;» πρόσθεσε, ενώ κατηγόρησε τον αρμόδιο υπουργό (Ψηφιακής Διακυβέρνησης) για απουσία από τον δημόσιο διάλογο. «Δεν μπορούμε να στηρίξουμε κοινοβουλευτικά αυτό το πράγμα»

«Οι τρεις μήνες παράταση (για κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια) δε φτάνουν για διαβούλευση. Απαιτείται να υπάρξει εναλλακτικό πλάνο» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής της Α’ Ανατολικής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου.

«Θέμα με τον διευθύνοντα σύμβουλο»

Υψηλοί τόνοι και από την υφυπουργό Μετανάστευσης. Σέβη Βολουδάκη, με ευθεία «πυρά» στη Διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ.. «Δεν μπορεί να γίνεται κάτι τόσο ξαφνικό» δήλωσε, θέτοντας ευθέως θέμα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού, Γρηγόρη Σκλήκα.

«Ποιοι είστε κύριοι;»

«Κύριοι έχουμε Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» διαμαρτυρήθηκε ο βουλευτής Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

«Με εσάς ισχύει το… «ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος». Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες» εξανέστη ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου.

«Δεν έχετε ελάχιστη ενσυναίσθηση;»

«Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση» διαμαρτυρήθηκε η βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή. «Ξεχείλισε το ποτήρι» πρόσθεσε.

«Η υπόθεση των ΕΛΤΑ είναι η αφορμή. Το καζάνι βράζει» σχολίαζε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Στην «επίθεση» πέρασε και η Χριστίνα Αλεξοπούλου: «Να μας αποκαλύψει ο κ. Σκλήκας σε ποιους έδωσε ενημέρωση για το λουκέτο».

«Δεν αντέχω άλλο να με βρίζουν. Να ζητηθούν παραιτήσεις», είπε ο Γιάννης Παππάς, ενώ «πάρτε το πίσω», είπε τόσο ο βουλευτής Σάμου της ΝΔ Χριστόδουλος Στεφανάδης, όσο και ο Βασίλης Γιόγιακας.

«Να παραιτηθούν»

«Ποιος πήρε την ευθύνη για αυτή τη σύσκεψη σήμερα; Εκλαμβάνω πως όποιος προσπαθεί να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη» είπε ο Μ. Χρυσομάλλης. «Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν. Είναι άχρηστοι».

Την Δευτέρα έκλεισαν 46 φυσικά καταστήματα στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Ρόδο, στα Ιωάννινα και στα Χανιά, ενώ τα υπόλοιπα 158 που σχεδιάζεται να κλείσουν θα μείνουν ανοιχτά για ένα τρίμηνο, ώστε να προηγηθεί διάλογος και να ενημερωθούν οι τοπικές κοινωνίες.

Ταλαιπωρία χωρίς προηγούμενο

Η δυσφορία και η ταλαιπωρία του κόσμου είναι χωρίς προηγούμενο. Άνθρωποι ηλικιωμένοι, ανήμποροι, μόνοι, δεν ήξεραν πού να πάνε για τις συναλλαγές τους. Δεν είχαν πού να πάνε.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να εφαρμοστεί, γιατί διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή ούτε η μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Πυρά κατά Χατζηδάκη

Στα πυρά που δέχεται ο Κωστής Χατζηδάκης, ότι γνώριζε το σχέδιο του κλεισίματος, απαντά ότι πράγματι η κυβέρνηση είχε ενημερωθεί για τους σκοπούς της εταιρείας, της είχε ζητηθεί όμως να ενημερώσει πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση των πολιτών, πράγμα που δεν έγινε.

Συνεδρίαση επιτροπών Οικονομικών & Εμπορίου της Βουλής την Τρίτη

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να παραστεί στην συνεδρίαση των επιτροπών η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και η Ενωση Δήμων Ελλάδος, αλλά και οι υπάλληλοι.

Τον Κωστή Χατζηδάκη βάζει στο στόχαστρό του ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να κληθεί στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή:

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις».

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το μαζικό κλείσιμο των ΕΛΤΑ.

Στην τηλεδιάσκεψη για την ενημέρωση των κυβερνητικών βουλευτών αναφορικά με το σχέδιο για τον μετασχηματισμό των ΕΛΤΑ, συμμετείχαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου), Ιωάννης Παπαχρήστου και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛ.ΤΑ., Γρηγόρης Σκλήκας, οι οποίοι φέρεται να είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους.

Αιφνιδιάστηκαν…

«Η εξυγίανση των ΕΛ.ΤΑ. είναι μονόδρομος» είναι η θέση της κυβέρνησης, η οποία χαρακτηρίζει δικαιολογημένες τις αντιδράσεις των βουλευτών της Ν.Δ,, όπως και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των τοπικών κοινωνιών και των δημάρχων, αποδίδοντας τες στο γεγονός ότι αιφνιδιάστηκαν από τη διοίκηση των ΕΛ.ΤΑ. και ότι δεν τους ενημέρωσε για την αναγκαιότητα της παρέμβασης αλλά και για τον σχεδιασμό ώστε η εξυπηρέτηση των πολιτών να συνεχιστεί απρόσκοπτα.