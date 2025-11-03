Πολλά και σοβαρά προβλήματα εκτός από τους πολίτες προκαλεί και σε εκατοντάδες εργαζόμενους η απόφαση να μπει από σήμερα λουκέτο σε 46 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα.

Μάλιστα, πολλοί εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τις μετακινήσεις τους σε άλλα καταστήματα της εταιρείας αργά το απόγευμα της Κυριακής (2/11). Εντύπωση προκαλεί η περίπτωση μιας διοικητικής υπαλλήλου των ΕΛΤΑ, η οποία είναι καρκινοπαθής και η οποία μετά από 25 χρόνια στο κατάστημα Περιστερίου, έμαθε σήμερα (3/11), ότι μετατίθεται στο Κορωπί. «Σήμερα ενημερώθηκα τηλεφωνικώς. Είναι τρομερά δύσκολο για την υγεία μου, που είναι βεβαρημένη. Δεν το καταχράστηκα αυτό ποτέ και μετά από 25 χρόνια με πάνε που; Στο Κορωπί. Αυτό δεν είναι μετάθεση, αυτό είναι εκδίκηση, δεν υπάρχει άλλος χαρακτηρισμός», κατήγγειλε η κ. Ευστρατία Χριστοδούλου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Τη μετάθεση αυτή σχολίασε και ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής, Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος είπε ότι «κάποιοι πάνε σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Είναι η μοναδική υπάλληλος –καρκινοπαθής– την οποία εκδικείται η διοίκηση και οι υπεύθυνοι. Εγώ αυτό που ζητώ δημόσια, το στέλεχος που έβαλε την υπογραφή του σε αυτή τη μετακίνηση, αν έχει ευθιξία, να παραιτηθεί», ανέφερε αρχικά ο κ. Οικονόμου.

«Η δυσκολότερη αλλαγή σελίδας στην ιστορία του Ταχυδρομείου»

«Σήμερα είναι η δυσκολότερη αλλαγή σελίδας στην ιστορία του Ταχυδρομείου. Ένας οργανισμός με δύο αιώνες ιστορία. Από σήμερα λιγότερα σημεία επαφής και ταχυδρόμοι. Ο στρατηγικός σχεδιασμός που εκπονήθηκε από τη διοίκηση, αναγκάστηκαν να κάνουν ένα βήμα πίσω και να αναστείλουν την απόφαση για την επαρχία. Ωστόσο, στην Αττική το πρόβλημα είναι τεράστιο, 33 καταστήματα έβαλαν λουκέτο και ταυτόχρονα η 7η κατά σειρά μονάδα διανομής, το Περιστέρι, θα εξυπηρετείται από αύριο από ιδιώτη» είπε ο κ. Οικονόμου.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυδρόμων Αττικής υποστήριξε, ότι πρέπει να γίνει ο ορθολογισμός, αλλά με κριτήρια. «Κριτήρια οικονομικά, γεωγραφικά, εθνικά. Κλείνουν καταστήματα σε μεγάλους δήμους, όπως το Χαϊδάρι, ο Άλιμος, η Μεταμόρφωση, που παρουσιάζουν έσοδα. Χρειάζεται ορθολογισμός, αλλά σε άλλη βάση. Έρχεσαι μονομερώς να εκπονήσεις ένα επιχειρησιακό σχέδιο, που αποδείχθηκε πρόχειρο με αποτέλεσμα να υπαναχωρείς σημαίνει ότι αφ’ ενός δεν είσαι προετοιμασμένος και κάνεις πράγματα υπό πίεση» είπε χαρακτηριστικά.