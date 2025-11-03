Αν και τα τέλη κυκλοφορίας 2026 ανέβηκαν ήδη στο Taxisnet, χιλιάδες πολίτες της επαρχίας αντιμετωπίζουν πρόβλημα, καθώς από σήμερα κλείνουν 46 καταστήματα ΕΛΤΑ, τα σημεία που χρησιμοποιούσαν για να πληρώνουν τα τέλη των οχημάτων τους.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν αναμένεται παράταση, με την προθεσμία να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι ιδιοκτήτες μπορούν πλέον να πληρώσουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myCAR (προσβάσιμη από την ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr), είτε με web banking, είτε με κάρτα, είτε στα υποκαταστήματα ΕΛΤΑ που παραμένουν ανοιχτά. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση θα γίνεται από την ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή: Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR.

Η απόφαση αυτή φέρνει σφοδρές αντιδράσεις, ειδικά από πολίτες στην επαρχία, που βασίζονταν στα ταχυδρομεία όχι μόνο για δέματα αλλά και για βασικές συναλλαγές με το κράτος. Για πολλούς κατοίκους σε μακρινά χωριά, τα ΕΛΤΑ ήταν το μοναδικό σημείο επαφής με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η κατάργηση των καταστημάτων ΕΛΤΑ, χωρίς να έχει προηγηθεί η δημιουργία αξιόπιστων εναλλακτικών δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα ακόμα και για τα κρατικά ταμεία, καθώς δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, δεν έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση σε μεγάλη πόλη ή κάποια τράπεζα συνεπώς, ο κίνδυνος στα κρατικά ταμεία λόγω μη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας είναι μία πραγματικότητα.

Η διαδικασία πληρωμής

Για την εμπρόθεσμη εξόφληση των τελών κυκλοφορίας ακολουθείται η εξής διαδικασία.

Κάνετε κλικ στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ

Πατάτε στην πλατφόρμα myCAR και χρησιμοποιείτε τους κωδικούς TAXISnet

Ακολουθείτε την εξής διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

Χωρίς κωδικούς TAXISnet ακολουθείτε τη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Εκπρόθεσμη πληρωμή

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο υπολογίζεται ως εξής:

– 25% επί του τέλους αν πληρωθούν εντός Ιανουαρίου

– 50% επί του τέλους αν πληρωθούν τον Φεβρουάριο

– 100% επί του τέλους, αν πληρωθούν από 1ης Μαρτίου και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Ψηφιακή ακινησία οχήματος

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το όχημά σας το 2026, μπορείτε να το θέσετε σε ψηφιακή ακινησία μέσω της εφαρμογής της ΑΑΔΕ, χωρίς να χρειαστεί να πάτε στη ΔΟΥ ή σε άλλη υπηρεσία. Η διαδικασία γίνεται εύκολα, με τους κωδικούς TAXISnet.

Επιλέγετε το όχημά σας, καταχωρείτε τη διεύθυνση στάθμευσης και υποβάλετε μια υπεύθυνη δήλωση ότι ο χώρος είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, χρειάζεται και η έγκρισή τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η άρση της ψηφιακής ακινησίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος, αρκεί να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και να υπάρχει ενεργή ασφάλεια για το όχημα. Από την 1η Απριλίου 2026, δίνεται η δυνατότητα αναλογικής πληρωμής, δηλαδή μπορείτε να επιλέξετε για πόσους μήνες θα κινηθεί το όχημά σας και να πληρώσετε μόνο το αντίστοιχο ποσό των ετήσιων τελών. Προσοχή: αυτή η επιλογή μπορεί να γίνει μόνο μία φορά μέσα στο έτος. Αν θέλετε να συνεχίσετε την κυκλοφορία του οχήματος πέρα από την αρχικά δηλωμένη περίοδο, θα πρέπει να πληρώσετε το υπόλοιπο των τελών, αφαιρουμένου αυτού που έχετε ήδη καταβάλει.

Με τη λήξη της προσωρινής κίνησης, θα πρέπει να θέσετε ξανά το όχημα σε ψηφιακή ακινησία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Αν το ξεχάσετε, το σύστημα της ΑΑΔΕ θα το κάνει αυτόματα για εσάς, στον δηλωμένο χώρο στάθμευσης.

Μην υποτιμάτε τις κυρώσεις! Αν διαπιστωθεί ότι ένα όχημα κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο ενώ είναι σε ψηφιακή ακινησία, το πρόστιμο φτάνει 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το ποσό ανεβαίνει στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη.

Τέλος, θυμηθείτε πως αν πληρώσετε αναλογικά τέλη για προσωρινή άρση ακινησίας αλλά δεν ολοκληρώσετε την υποβολή του αιτήματος μέχρι το τέλος του έτους, τα χρήματα δεν επιστρέφονται.