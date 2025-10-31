Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, να αποδείξουν, μέσω των ψηφιακών πλατφορμών της κυβέρνησης, ότι δεν έχουν οφειλή σε ό,τι αφορά στα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Η ΑΑΔΕ, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, εντόπισε περιπτώσεις όπου δηλώσεις ακινησίας, διαγραφής ή κλοπής δεν είχαν υποβληθεί εγκαίρως ή δεν είχαν καταχωριστεί ορθά, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται ανεξόφλητα τέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε ειδοποιήσεις σε χιλιάδες φορολογουμένους, δίνοντάς τους περιθώριο έως σήμερα 31 Οκτωβρίου 2025 να αποδείξουν, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ότι δεν έχουν οφειλή για τα τέλη του συγκεκριμένου έτους.

Όσοι έλαβαν ειδοποίηση και δεν το πράξουν μετά τις 28 Νοεμβρίου 2025 θα αρχίσουν να λαμβάνουν τα σχετικά «ραβασάκια».

Διορθώσεις μέσω της πλατφόρμας myCar

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες για το 2020 έχουν τη δυνατότητα, έως το τέλος Οκτωβρίου, να εισέλθουν στην πλατφόρμα myCar και να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Ενστάσεις και αποδεικτικά μετά τη λήξη της προθεσμίας

Ακόμα κι όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία, οι φορολογούμενοι μπορούν να μπουν στην πλατφόρμα του gov.gr στο πεδίο «Τα Αιτήματά μου», όπου μπορούν να αναφέρουν τους λόγους που δεν προχώρησαν έγκαιρα στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας και να επισυνάψουν τα απαραίτητα έγγραφα. Η υποβολή ωστόσο αυτών των αιτημάτων δεν αναστέλλει τη διαδικασία βεβαίωσης, πράγμα που σημαίνει ότι, αν τα δικαιολογητικά δεν γίνουν δεκτά, τα τέλη και τα πρόστιμα θα επιβληθούν κανονικά.