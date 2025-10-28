Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία της ΑΑΔΕ για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, ώστε οι ιδιοκτήτες οχημάτων να αποδείξουν ότι δεν είχαν υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2020.

Μετά από εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων, χιλιάδες ιδιοκτήτες εμφανίζονται να μην έχουν εξοφλήσει τα τέλη εκείνης της χρονιάς. Ως αποτέλεσμα, κινδυνεύουν με πρόστιμα που φθάνουν στο διπλάσιο της αξίας των τελών.

Σύμφωνα με τα ειδοποιητήρια που έχουν αποσταλεί, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα έως και την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου.

Διαδικασία μέσω myCAR

Έως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι με εκκρεμότητες για το 2020 μπορούν να υποβάλουν μέσω της πλατφόρμας myCAR δήλωση για την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στην εφαρμογή δηλώνεται αν το όχημα βρισκόταν σε ακινησία, έχει διαγραφεί, κλαπεί, εξαχθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Παράλληλα, συνυποβάλλονται έγγραφα που αποδεικνύουν τη μη οφειλή.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν επίσης να αποστείλουν τα στοιχεία τους μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας, χωρίς όμως αυτό να αναστέλλει τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών.

Διορθώσεις και βεβαιώσεις

Οι φορολογικές υπηρεσίες λαμβάνουν τα στοιχεία για κάθε όχημα και προχωρούν σε διόρθωση των δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων. Αν, για παράδειγμα, ένα όχημα διαπιστωθεί ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για πάνω από ένα έτος, τότε τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το αντίστοιχο διάστημα.

Σε περιπτώσεις όπου δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών ή απώλεια χωρίς επαρκή δικαιολογητικά, αλλά μόνο με υπεύθυνη δήλωση, δεν τροποποιείται η εικόνα του οχήματος· καταχωρείται ωστόσο σχετική σημείωση.

Οι διορθώσεις θα πραγματοποιούνται έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, ενώ η βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας 2020 θα γίνει από τις 28 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Αν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών, τότε τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 θα βεβαιωθούν κανονικά, μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο.