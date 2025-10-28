H 28η Οκτωβρίου, (φέτος συμπίπτει με ημέρα Τρίτη) σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 ανήκει στις ημέρες προαιρετικής αργίας (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ΣΣΕ, Δ.Α, ή Νόμο). Έτσι λοιπόν, η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό.

Σε ό, τι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους εργαζόμενους που αμείβονται με μισθό και τους ημερομίσθιους και λαμβάνοντας υπόψη αν θα απασχοληθούν ή όχι κατά την ημέρα αυτή.

Έτσι ισχύουν τα εξής:

Περίπτωση απασχόλησης – Εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό

1. Αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, οφείλεται όμως η προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

2. Αν πρόκειται για επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως θα λειτουργήσει τότε οφείλεται αμοιβή (1 επιπλέον καταβαλλόμενο ημερομίσθιο αφού η αμοιβή της που αφορά εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα δεν περιλαμβάνεται στον μηνιαίο μισθό) και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Περίπτωση απασχόλησης – Ημερομίσθιος

Στον αμειβόμενο με ημερομίσθιο οφείλεται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

Περίπτωση μη απασχολήσεως

1.Εργαζόμενος που αμείβεται με μισθό: Καταβάλλεται κανονικά ο συμφωνηθέν μισθός.

2.Ημερομίσθιος: Οφείλεται από τον εργοδότη το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.