Επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές (κάθε Νοέμβριο)
Δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιστροφή ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία.
-Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί)
-Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ
Προϋποθέσεις:
-Δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση στο Ε1 (κωδ. 081)
-Υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου
-Η πληρωμή του ενοικίου πρέπει να έχει γίνει ηλεκτρονικά
Εισοδηματικά κριτήρια:
-Έως 20.000 € για άγαμους
-Έως 28.000 € για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+4.000 €/παιδί)
-Έως 31.000 € για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 €/παιδί πέραν του πρώτου)
Ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ
Καταβάλλεται αυτόματα έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς αίτηση.
Δικαιούχοι:
-Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών (έως 31/12/2024)
-Συνταξιούχοι αναπηρίας (ανεξαρτήτως ηλικίας)
-Ανασφάλιστοι υπερήλικες (μέσω ΟΠΕΚΑ)
-Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας
-Ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας
Κριτήρια:
-Εισόδημα: έως 14.000 € για άγαμο / 26.000 € για έγγαμο
-Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 € για άγαμο / 300.000 € για έγγαμο
Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 2025
Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου, μέσω ΚΕΠ ή gov.gr.
Ποσό: από 687,75 € έως 1.375,50 €
Δικαιούχοι: ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε εποχικά επαγγέλματα (οικοδόμοι, λατόμοι, καπνεργάτες, μουσικοί, εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ηθοποιοί και τεχνικοί εκδηλώσεων).
Εξαιρούνται: όσοι λαμβάνουν τακτική ανεργία από 10/09 έως 30/11/2025 (εκτός των οικοδόμων).
Η καταβολή θα γίνεται σταδιακά, μετά την έγκριση κάθε αίτησης.
Επίδομα παιδιού Α21 – 5η δόση
Καταβολή: 28 Νοεμβρίου
Αιτήσεις: από 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Νοεμβρίου