Δικαιούχοι μπορούν να λάβουν επιστροφή ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία.

-Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί)

-Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ

Προϋποθέσεις:

-Δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση στο Ε1 (κωδ. 081)

-Υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

-Η πληρωμή του ενοικίου πρέπει να έχει γίνει ηλεκτρονικά

Εισοδηματικά κριτήρια:

-Έως 20.000 € για άγαμους

-Έως 28.000 € για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+4.000 €/παιδί)

-Έως 31.000 € για μονογονεϊκές οικογένειες (+5.000 €/παιδί πέραν του πρώτου)

Ετήσιο μόνιμο επίδομα 250 ευρώ

Καταβάλλεται αυτόματα έως τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, χωρίς αίτηση.

Δικαιούχοι:

-Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών (έως 31/12/2024)

-Συνταξιούχοι αναπηρίας (ανεξαρτήτως ηλικίας)

-Ανασφάλιστοι υπερήλικες (μέσω ΟΠΕΚΑ)

-Άτομα με αναπηρία 100% ή δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας

-Ανάδοχοι γονείς ενταγμένοι σε προγράμματα αναπηρίας

Κριτήρια:

-Εισόδημα: έως 14.000 € για άγαμο / 26.000 € για έγγαμο

-Ακίνητη περιουσία: έως 200.000 € για άγαμο / 300.000 € για έγγαμο

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ 2025

Αιτήσεις έως 30 Νοεμβρίου, μέσω ΚΕΠ ή gov.gr.

Ποσό: από 687,75 € έως 1.375,50 €

Δικαιούχοι: ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται σε εποχικά επαγγέλματα (οικοδόμοι, λατόμοι, καπνεργάτες, μουσικοί, εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, ηθοποιοί και τεχνικοί εκδηλώσεων).

Εξαιρούνται: όσοι λαμβάνουν τακτική ανεργία από 10/09 έως 30/11/2025 (εκτός των οικοδόμων).

Η καταβολή θα γίνεται σταδιακά, μετά την έγκριση κάθε αίτησης.

Επίδομα παιδιού Α21 – 5η δόση

Καταβολή: 28 Νοεμβρίου

Αιτήσεις: από 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Νοεμβρίου