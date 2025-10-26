Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, οι πληρωμές αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά τη λήξη της διαδικασίας δηλώσεων, τα χρήματα θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενός ενοικίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

«Αυτό το μέτρο είναι πλέον μόνιμο και θα δίνεται κάθε Νοέμβρη. Έγινε για να βοηθηθεί ο κόσμος γιατί τα ενοίκια είναι πολύ υψηλά και η στεγαστική κρίση είναι εδώ. Είναι και ένα μέτρο που θέλει να δημιουργήσει αντικρουόμενα συμφέροντα, δηλαδή εάν δηλώνω 300 ευρώ και πληρώνω 600, θα πάρω 300, δεν θα πάρω 600. Άρα είναι ένα μέτρο πίεσης στη διαπραγμάτευση μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Το ποσό που θα πάρουν πίσω είναι το 1/12 των ενοικίων που πλήρωσαν πέρσι και επειδή πολύς κόσμος έχει την αντίληψη ότι θα πάρει 800 ευρώ, δεν θα πάρει 800 ευρώ. Οκτακόσια ευρώ είναι το ανώτερο. Αν πληρώνεις και να φαίνονται τα 800 ευρώ και άνω, αυτά είναι που θα πάρεις προσαυξανόμενο για κάθε παιδί», τόνισε ο φοροτεχνικός Νίκος Φραγκιαδάκης.

Δικαιούχοι επιστροφής ενοικίου

Για Α’ κατοικία: Έως 800 € + 50 € ανά παιδί

Για φοιτητική κατοικία: Έως 800 €

Κριτήρια

Κατηγορία Οικογενειακής Κατάστασης Ετήσιο Εισόδημα Ακίνητη Περιουσία

Άγαμος Έως 20.000 € Έως 120.000 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά Έως 28.000 € Έως 140.000 €

Ζευγάρι με 1 παιδί Έως 32.000 € Έως 160.000 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά Έως 36.000 € Έως 180.000 €

+4.000 € για κάθε επιπλέον ανήλικο Προσαύξηση (αναλογική προσαύξηση)