Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή ενός ενοικίου σε περίπου 1,18 εκατ. νοικοκυριά με την ΑΑΔΕ να «τρέχει» τις αναγκαίες διασταυρώσεις, με στόχο μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου να πιστωθούν τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Για να μη χάσουν την ενίσχυση, οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον κωδικό 081 στο έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν φέτος και τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων για να εντοπίσει μισθωτήρια συμβόλαια και ποσά ενοικίων που έχουν δηλωθεί. Οι πληρωμές θα γίνουν χωρίς αιτήσεις ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης των ακινήτων και τις φορολογικές δηλώσεις ενοικιαστών και εκμισθωτών.

Η ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση για την κύρια κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο ενώ για κάθε φοιτητική κατοικία φτάνει έως 800 ευρώ. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δυο παιδιά που διαμένει σε μισθωμένη κατοικία και πληρώνει 1.000 ευρώ ενοίκιο το μήνα θα λάβει τον επόμενο μήνα το ποσό των 900 ευρώ (800+50+50).

Οικογένεια που πληρώνει ενοίκιο 800 ευρώ το μήνα για κύρια κατοικία και 300 ευρώ για την φοιτητική κατοικία του παιδιού που σπουδάζει σε άλλη πόλη θα λάβει 1.100 ευρώ (800 ευρώ για την κύρια κατοικία και 300 ευρώ για την φοιτητική κατοικία).

Κόφτης

Για τους ενοικιαστές οι οποίοι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και έχουν αφήσει απλήρωτα ενοίκια η επιστροφή ενός ενοικίου θα είναι μειωμένη ή ακόμη και μηδενική. Ο αυτόματος μηχανισμός της ΑΑΔΕ ξεχωρίζει όσους έχουν πληρώσει κανονικά τα ενοίκιά τους από όσους έχουν καθυστερήσεις. Όταν υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα δεν θα υπολογιστεί με βάση το συμφωνημένο ποσό του συμβολαίου, αλλά αποκλειστικά με βάση όσα έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε2 ως πραγματικά εισπραχθέντα από τον εκμισθωτή. Αυτό σημαίνει ότι οι κακοπληρωτές ενοικιαστές θα λάβουν μειωμένο ή και μηδενικό επίδομα.

Αφορολόγητα ποσά

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο.

Αυστηρές κυρώσεις για ψευδή στοιχεία

Για όσους δηλώσουν ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία προβλέπονται βαριές συνέπειες. Αν διαπιστωθεί ότι υποβλήθηκαν ανακριβείς δηλώσεις μισθώσεων, το επίδομα χαρακτηρίζεται αχρεωστήτως καταβληθέν και επιστρέφεται με τόκους και προσαυξήσεις. Παράλληλα, ο ενοικιαστής- παραβάτης αποκλείεται από ανάλογες επιδοτήσεις για τρία χρόνια, ενώ σε περιπτώσεις συστηματικών παραβάσεων τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω έλεγχο.