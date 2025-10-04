Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την επιστροφή ενοικίου.

Μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται από το κόστος στέγασης ανακοίνωσε η κυβέρνηση, με τη μορφή επιστροφής ενός ενοικίου.

Οι δικαιούχοι:

Α΄ κατοικία: έως 800 ευρώ + 50 ευρώ για κάθε παιδί

Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ

Πληρωμή: 30 Νοεμβρίου 2025

Προϋπόθεση: δήλωση αριθμού μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμος: έως 20.000 €

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 28.000 €

Ζευγάρι με 1 παιδί: έως 32.000 €

Ζευγάρι με 2 παιδιά: έως 36.000 €

Για κάθε επιπλέον ανήλικο: +4.000 €

Για τα περιουσιακά στοιχεία ισχύουν τα εξής:

Άγαμος: έως 120.000 €

Έγγαμος χωρίς παιδιά: έως 140.000 €

Με 1 παιδί: έως 160.000 €

Με 2 παιδιά: έως 180.000 €

Η ρύθμιση αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες και φοιτητές που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στέγασης λόγω πληθωριστικών πιέσεων.