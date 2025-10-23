Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ανακοίνωσε στην ΕΡΤ ότι το επίδομα θέρμανσης για φέτος θα καταβληθεί νωρίτερα από πέρσι. Μέσω της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα εκδοθεί έως το τέλος του μήνα, θα καθοριστούν τα εισοδηματικά κριτήρια, η οικογενειακή κατάσταση και οι βαθμοημέρες. Το 60% του επιδόματος αναμένεται να δοθεί πριν τα Χριστούγεννα, ενώ μέσα σε δέκα ημέρες οι πολίτες θα γνωρίζουν ακριβώς το ποσό που θα λάβουν και τον τρόπο καταβολής. Στόχος είναι όλοι να έχουν σαφή εικόνα πριν την έναρξη του χειμώνα.

«Τρέχουμε να βγει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα προσδιορίζει τα εισοδηματικά κριτήρια, την οικογενειακή κατάσταση και τις βαθμοημέρες και τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί το επίδομα θέρμανσης, θα βγει πολύ νωρίτερα από πέρσι, θα βγει μέχρι το τέλος του μήνα. Αφορά περίπου ένα εκατομμύριο συμπολίτες μας», είπε στην ΕΡΤ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

«Το 60% του επιδόματος θα δοθεί πριν τα Χριστούγεννα, θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε και πέρσι. Σε δέκα ημέρες το πολύ ο πολίτης θα ξέρει με ποιο τρόπο και πόσα χρήματα θα λάβει. Είναι πολύ σημαντικό πριν μπει ο χειμώνας να γνωρίζουν όλοι το βοήθημα που θα τους δώσει», συμπλήρωσε.