Με τις θερμοκρασίες να πέφτουν και τον χειμώνα να γίνεται αισθητός, οι καταναλωτές μετρούν ήδη τις επιλογές τους για τη θέρμανση της φετινής χρονιάς.

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στο θέμα στην Κυριακάτικη ανάρτησή του:

«Η διάθεσή ξεκίνησε φέτος σε αισθητά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με πέρσι, από 1,09 ευρώ το λίτρο στην Αττική και μερικά λεπτά ακριβότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, θα εκδοθεί και η απόφαση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Η πρώτη δόση του ποσού θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οι καταναλωτές που πήραν πέρσι επίδομα θέρμανσης είναι 660 χιλιάδες περίπου, ενώ τα ΑΦΜ που πήραν πετρέλαιο θέρμανσης είναι πάνω από ένα εκατομμύριο, άρα σημαίνει ότι το 60% περίπου παίρνει το επίδομα», υπογράμμισε ο πρόεδρος των βενζινοπωλών, κ. Κιουρτζής.

Την ίδια ώρα, οι βενζινοπώλες ζητούν η πλατφόρμα για το επίδομα να ανοίγει νωρίτερα:

«Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό γιατί δεν γίνεται με την έναρξη της σεζόν της διανομής και το άνοιγμα της πλατφόρμας, εδώ υπάρχει ένα θέμα, είναι ακατανόητο», τόνισε ο κ. Κιουρτζής.

Κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης

Οι πρώτες πληρωμές αναμένονται στις αρχές Δεκεμβρίου και η διαδικασία θα συνεχιστεί έως τον Απρίλιο του 2026.

Το επίδομα θέρμανσης παρέχεται σε φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες αυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας έως 1.000 ευρώ, και στα πιο ψυχρά σημεία μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.

Για να λάβουν την ενίσχυση τα νοικοκυριά, πρέπει:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για άγαμο, 24.000 ευρώ για έγγαμο, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο είναι 29.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η αξία της ακίνητης περιουσίας να μην ξεπερνά τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή χήρους και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

«Ξύλα και πέλετ κερδίζουν έδαφος»

Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη και τις πολυκατοικίες να δυσκολεύονται να συνεννοηθούν για το πετρέλαιο θέρμανσης, ολοένα περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται σε εναλλακτικές μορφές όπως ξύλα και πέλετ.

Η τιμή ανά κυβικό είναι εξαιρετικά συμφέρουσα:

Ξύλο πεύκου: περίπου 126 ευρώ ανά κυβικό

Ξύλο ελιάς: 154 ευρώ ανά κυβικό

Παλέττα πέλετ: από 450 έως 520 ευρώ, ανάλογα την ποιότητα

Το MEGA παρουσιάζει το κόστος θέρμανσης σε διαμέρισμα 80 τ.μ., ανά μέσο θέρμανσης:

Καυστήρας Πετρελαίου 120 λίτρα: 132€

Καυστήρας αερίου 1.500 kWh: 75€

Κλιματιστικά 700 kWh: 120€

Αντλία θερμότητας 480 kWh: 80€

Παρά τις σχετικά χαμηλές τιμές, πολλοί καταναλωτές εξακολουθούν να αναζητούν τον πιο προσιτό τρόπο για να ζεσταθούν.