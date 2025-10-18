Από τις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διάθεση του επιδόματος θέρμανσης για τη νέα χειμερινή περίοδο, με στόχο την ανακούφιση των νοικοκυριών από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 1,10 και 1,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το ύψος του επιδόματος θα φτάνει από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Το επίδομα καλύπτει πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και pellet.

Για όσους επιλέγουν ηλεκτρικές πηγές θέρμανσης —όπως air-condition, σόμπες ή θερμοπομπούς— προβλέπεται επιδότηση έως 1.200 ευρώ, η οποία θα αποδίδεται μέσω έκπτωσης στους λογαριασμούς ρεύματος. Σημειώνεται ότι όσοι επιδοτούνται ήδη για πετρέλαιο θέρμανσης δεν θα λάβουν το επίδομα ρεύματος.

Κριτήρια επιδότησης

Εισοδηματικά όρια:

Άγαμοι: έως 16.000 ευρώ ετησίως

Έγγαμοι ή μονογονείς: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Περιουσιακά όρια: