Με την πρεμιέρα της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης να έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου σε τιμή που θα κινείται στην περιοχή του 1-1,10 ευρώ το λίτρο αρχίζει να μετράει αντίστροφα και ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά.

Το ύψος του επιδόματος θέρμανσης αλλά και τα κριτήρια για τη χορήγησή του στους δικαιούχους παραμένουν αμετάβλητα ενώ η πλατφόρμα myΘέρμανση για τις αιτήσεις αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Νοεμβρίου. Τα νοικοκυριά θα έχουν χρονικό περιθώριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου για την υποβολή των σχετικών αιτήσεων ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα.

Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει τη διαδικασία, τις προθεσμίες και τις λεπτομέρειες του επιδόματος θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 που συνολικά θα ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ.

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής: