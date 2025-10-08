Η πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης πλησιάζει και μαζί της ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη χορήγηση του επιδόματος το οποίο φθάνει έως 1.200 ευρώ και θα ενισχύσει πάνω από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2025 σε τιμή που κινείται στην περιοχή του 1,10-1,15 ευρώ το λίτρο ενώ το υπουργείο Οικονομικών κρατά σταθερά τόσο τα κριτήρια όσο και το ύψος του επιδόματος θέρμανσης.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να ανοίξει την πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους εντός του Νοεμβρίου, δίνοντας περιθώριο υποβολής αιτήσεων έως τις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θα φτάσει στους τραπεζικούς λογαριασμούς των νοικοκυριών πριν από τα Χριστούγεννα.

Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία θα «κλειδώσει» τις λεπτομέρειες του επιδόματος θέρμανσης για τη σεζόν 2025–2026, με το συνολικό κονδύλι να υπερβαίνει τα 195 εκατ. ευρώ.

Τα «κλειδιά»

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ. Η αίτηση υποβάλλεται για μια κύρια κατοικία και τα νοικοκυριά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1. Δικαιούχοι. Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.

2. Εισοδηματικό κριτήριο. Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο και 24.000 ευρώ για έγγαμο το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο εισοδήματος ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Για όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

3. Περιουσιακό κριτήριο. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

4. Η ενίσχυση. Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Ελάτη, Πάπιγκο, Κοζάνη κα) των οποίων ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά 25% και φτάνει τα 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς (Μέτσοβο, Βελούχι, Νυμφαίο, Νευροκόπι, Περτούλι κ.α) όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον 25% και φτάνει τα 1.200 ευρώ.

5. Η αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω εφαρμογής της ψηφιακής πύλης myAADE της Α.Α.Δ.Ε., για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα στοιχεία:

– Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης

– Ονοματεπώνυμο

– Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων

– Ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία

– Αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας

– Ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος

– Τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

– Το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυσίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας ή ηλεκτρικής ενέργειας

– Τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου).

– Για τους αιτούντες επιδόματος θέρμανσης για ηλεκτρική ενέργεια, ο αριθμός παροχής ρεύματος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε αυτόν της κύριας κατοικίας, όπως έχει δηλωθεί στη φορολογική αρχή έως τη λήξη της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, και σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται.Για τον έλεγχο των αγορών ηλεκτρικού ρεύματος της περιόδου επιδότησης και την καταβολή του επιδόματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αριθμός παροχής ρεύματος που αναγράφεται στους έναντι ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς της περιόδου της επιδότησης, να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής κύριας κατοικίας που δηλώθηκε κατά την αίτηση.

6. ΙΒΑΝ. Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, θα πρέπει ο δικαιούχος να έχει έναν αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ, στον οποίο είναι κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος και στον οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης.

7. Δικαιολογητικά. Για τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης και της ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάλλεται επιπρόσθετα ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων ή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, το ποσό/αξία της συναλλαγής, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και η επωνυμία της επιχείρησης – πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης ή της θερμικής ενέργειας.

8. Καύσιμα θέρμανσης. Το επίδομα χορηγείται για την κατανάλωση , θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια, για τα ακίνητα, τα οποία χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές καυσόξυλων τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της ελληνικής επικράτειας , να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές πελετ τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πληθυσμό ίσο ή κατώτερο τω 25.000 κατοίκων και ο αντίστοιχος κλιματικός συντελεστής των οικισμών της Ελληνικής Επικράτειας , να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8. Από τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης για κατανάλωση καυσόξυλων και πελετ εξαιρούνται όλοι οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στις μητροπολιτικές περιοχές Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης καθώς και οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στον Δήμο Ιωαννίνων. Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση το ακίνητο να βρίσκεται σε έναν από τους Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου ή Μεγαλόπολης.

9. Εξαιρέσεις. Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

α) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου.

β) τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται,

γ) τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν περισσότερα των δύο Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε καθεστώς εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής,

δ) τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη,

ε) τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες,

στ) οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης με αυτούς.

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αιτούνται επίδομα για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρούνται της χορήγησης οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων της παρούσας απόφασης.