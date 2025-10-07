Η πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει μέσα στον Νοέμβριο του 2025, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης, που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με επιπλέον μειωμένο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά από το 2026.

Η πρώτη δόση θα καταβληθεί αρχές Δεκεμβρίου 2025 και οι επόμενες έως τον Ιούλιο 2026. Η αίτηση απαιτεί στοιχεία Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και κατανάλωση θέρμανσης για την κύρια κατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης κάνει πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου, με τα νοικοκυριά να προετοιμάζονται για τη χειμερινή περίοδο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών, η τιμή του αναμένεται να κινηθεί κοντά στα περσινά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές του Brent και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, και εφόσον δεν υπάρξουν δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η μέση τιμή διάθεσης υπολογίζεται μεταξύ 1,15 και 1,17 ευρώ το λίτρο στις αστικές περιοχές. Τα τελευταία δύο χρόνια, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, γεγονός που αποδίδεται στη συγκρατημένη πορεία των διεθνών αγορών ενέργειας.

Η προσιτή τιμή πέρυσι ενθάρρυνε πολλούς καταναλωτές να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ζήτηση τον Νοέμβριο του 2024 αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με το 2023, ενώ τον Οκτώβριο –όταν ξεκίνησε η διάθεση– η αύξηση έφτασε το 12,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.