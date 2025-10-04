Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου θα κάνει το πετρέλαιο θέρμανσης, με τα νοικοκυριά να προετοιμάζονται για τη χειμερινή περίοδο. Με βάση τα σημερινά δεδομένα των διεθνών τιμών, η τιμή του αναμένεται να κινηθεί κοντά στα περσινά επίπεδα.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές του Brent και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, και εφόσον δεν υπάρξουν δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις, η μέση τιμή διάθεσης υπολογίζεται μεταξύ 1,15 και 1,17 ευρώ το λίτρο στις αστικές περιοχές. Τα τελευταία δύο χρόνια, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης παραμένει χαμηλότερη σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους, γεγονός που αποδίδεται στη συγκρατημένη πορεία των διεθνών αγορών ενέργειας.

Η προσιτή τιμή πέρυσι ενθάρρυνε πολλούς καταναλωτές να γεμίσουν τις δεξαμενές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ζήτηση τον Νοέμβριο του 2024 αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με το 2023, ενώ τον Οκτώβριο –όταν ξεκίνησε η διάθεση– η αύξηση έφτασε το 12,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η χειμερινή περίοδος ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2025, με τη συνολική ζήτηση να παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν.

Το πετρέλαιο θέρμανσης στα νησιά

Φέτος, αυξάνεται ο αριθμός των νοικοκυριών που θα πληρώσουν λιγότερο για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, καθώς, από 1/1/2026, θα ισχύει μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ σε επιπλέον 19 ακριτικά νησιά του Αιγαίου (πέραν της Λέρου, Λέσβου, Κω, Σάμου και Χίου, που υπόκεινται ήδη σε αυτό το καθεστώς).

Έτσι, από την αρχή του νέου έτους, αντί για 24%, ο ΦΠΑ, που θα εφαρμόζεται στα καύσιμα, θα είναι 17% για τους δήμους Λειψών, Τήνου, Αγαθονησίου, Χάλκης, Μεγίστης, Καλυμνίων, Νισύρου, Πάτμου, Σύμης, Καρπάθου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Λήμνου, Αγ. Ευστρατίου, Ικαρίας, Φούρνων Κορσεών, Οινουσσών, Ψαρών και Σαμοθράκης, ενώ η ευνοϊκότερη φορολογία θα ισχύει και για τα παρακείμενα μικρότερα νησιά.

Το αίτημα της ΠΟΠΕΚ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) επαναφέρει το αίτημα να χορηγηθεί το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης απευθείας στην τιμή της αντλίας, λίγο πριν την έναρξη της νέας περιόδου διάθεσης.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η λύση αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι πραγματικοί καταναλωτές θα επωφεληθούν, θα μειώσει το αρχικό κόστος αγοράς, θα περιορίσει το παραεμπόριο και θα συμβάλει στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ΠΟΠΕΚ υπογραμμίζει ότι θα μειωθούν οι τραπεζικές προμήθειες και το χρηματοοικονομικό κόστος για τους εμπόρους, ενώ θα πάψει η γραφειοκρατική διαδικασία, μέσω του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να διαθέσει το προϋπολογισθέν ποσό του επιδόματος, με βάση την περσινή κατανάλωση, σημειώνοντας ότι, παρά την αύξηση των ποσοτήτων κατά 167,5 εκατ. λίτρα, την περίοδο 2024-2025, η επιδότηση ήταν μειωμένη κατά 58,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Όπως εκτιμάται, με την εφαρμογή της πρότασης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα μπορούσε να διαμορφωθεί κάτω από το 1 ευρώ το λίτρο στις αστικές περιοχές, γεγονός που θα ελάφρυνε τα νοικοκυριά και θα συνέβαλε στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.