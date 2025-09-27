Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για την τρέχουσα περίοδο αναμένεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2025, με την τιμή εκκίνησης να εκτιμάται κοντά στο 1,10 ευρώ το λίτρο, περίπου στα περσινά επίπεδα, όπως επεσήμανε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου. «Αν συνεχιστεί η πρόσφατη άνοδος των διεθνών τιμών, η τιμή μπορεί να υπερβεί το 1,10 ευρώ. Αν οι τιμές παραμείνουν στα επίπεδα αρχών Σεπτεμβρίου, τότε η τιμή θα διαμορφωθεί κάτω από αυτό το όριο», τόνισε.

Μείωση ΦΠΑ και επιδόματα θέρμανσης

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η μείωση ΦΠΑ κατά 30% επεκτείνεται σε 19 επιπλέον ακριτικά νησιά του Αιγαίου, οδηγώντας σε μείωση της τάξης των 8-9 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με πέρσι. Αν η μείωση μετακυλισθεί στις τελικές τιμές, αντίστοιχο όφελος θα έχουν και άλλα καύσιμα και προϊόντα στις τοπικές αγορές. Ο κ. Παπαγεωργίου υπογράμμισε ότι η επέκταση της μειωμένης φορολόγησης θα έπρεπε να ισχύει σε όλη την επικράτεια, ώστε να ωφεληθούν όλοι οι καταναλωτές.

Ταυτόχρονα, ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης, το οποίο πέρσι χορηγήθηκε σε 1,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με συνολικό ύψος πληρωμών κοντά στα 200 εκατ. ευρώ. Το επίδομα καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, ρεύμα) και χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, προσαρμοζόμενο στις καιρικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Ζήτηση και καταναλωτικές προκλήσεις

«Η αγορά αναμένει αυξημένη ζήτηση, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για έναν «βαρύ» χειμώνα, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση των όγκων πωλήσεων. Παράλληλα, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα ή δικαιούχοι επιδόματος αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης. Πέρσι, περίπου 670.000 νοικοκυριά ωφελήθηκαν από το επίδομα, ενώ περίπου 1 εκατομμύριο ΑΦΜ προμηθεύτηκαν πετρέλαιο θέρμανσης» τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου και επεσήμανε ότι «η επιδότηση πρέπει να μεταφέρεται άμεσα στην τιμή της αντλίας, ώστε να υπάρχει άμεσο όφελος για τους καταναλωτές και όχι να δίνεται ετεροχρονισμένα».