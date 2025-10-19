Από τις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τιμή που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 1,10 ευρώ το λίτρο. Από την ίδια ημερομηνία μετρά αντίστροφα και ο χρόνος για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η πλατφόρμα MyΘέρμανση αναμένεται να ανοίξει εντός του Νοεμβρίου, ενώ η πρώτη πληρωμή υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα νοικοκυριά θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις αρχές Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το υπουργείο.

Κοινή Υπουργική Απόφαση και προϋπολογισμός

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιδότηση καυσίμων θέρμανσης έως το τέλος Οκτωβρίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 200 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφελήσει 1,2 εκατ. πολίτες.

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η πρώτη δόση, που αντιστοιχεί περίπου στο 60% του επιδόματος. Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ μπορεί να φτάσει τα 1.000 ή και 1.200 ευρώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Προσαυξήσεις για ψυχρές περιοχές

Σε οικισμούς όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας έως και τα 1.000 ευρώ.

Για περιοχές με ακόμη υψηλότερες ενεργειακές ανάγκες, όπως το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Περτούλι, όπου ο ΣΚ είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 1,2, το επίδομα αυξάνεται κατά επιπλέον 25%, αγγίζοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Για τη λήψη του επιδόματος, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ και αφορούν την κύρια κατοικία κάθε δικαιούχου.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας, σε όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, είναι εν διαστάσει ή διαζευγμένοι. Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια, και να πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος στην υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.