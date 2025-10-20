Πριν από τα Χριστούγεννα θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης σε πάνω από 1,2 εκατ. νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης «ξεκίνησε φέτος σε αισθητά χαμηλότερη τιμή σε σύγκριση με πέρσι, από 1,09 ευρώ το λίτρο στην Αττική και μερικά λεπτά ακριβότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, η χαμηλότερη τιμή της τελευταίας τετραετίας. Θυμίζω ότι το 2022 η τιμή του πριν από την επιδότηση που δόθηκε ήταν τουλάχιστον 530 ευρώ ακριβότερη στα 1.000 λίτρα».

Οπως είπε «μέχρι τέλος Οκτωβρίου, θα εκδοθεί και η απόφαση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης που είναι από 100 έως 800 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά μπορεί να φτάσει και τα 1.200 ευρώ για τους κατοίκους περιοχών που δοκιμάζονται από χαμηλές θερμοκρασίες. Η πρώτη δόση του ποσού θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, ώστε τα νοικοκυριά να είναι προετοιμασμένα για τον χειμώνα».

Οι τιμές

Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνεται σε τιμές 1,09-1,11 ευρώ το λίτρο για παραγγελίες στα μεγάλα αστικά κέντρα από 1,18-1,19 ευρώ το λίτρο που ήταν πέρυσι στην έναρξη της περιόδου θέρμανσης πανελλαδικά και 1,16-1,17 ευρώ το λίτρο στην Αττική. Οι παραδόσεις ακόμα σύμφωνα με τους βενζινοπώλες είναι περιορισμένες. Πάντως όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι εταιρείες πραγματοποιούν προσφορές με άτοκες δόσεις ή εκπτώσεις στις αγορές με κάρτα.

Το επίδομα θέρμανσης καλύπτει φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, πέλετ, βιομάζα ή ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κύριας κατοικίας τους. Για την καταβολή του απαιτείται να δηλωθεί η κατοικία ως κύρια και να αντιστοιχεί στον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, όπως η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Μέτσοβο και η Δράμα, η επιδότηση θα είναι αυξημένη, σύμφωνα με τον ειδικό κλιματικό συντελεστή.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ η οποία θα ανοίξει εντός του Νοεμβρίου. Ο δικαιούχος δηλώνει το είδος του καυσίμου, τον προμηθευτή, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και, εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα ή πέλετ, τα στοιχεία των σχετικών παραστατικών αγοράς. Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί αυτόματη διασταύρωση στοιχείων με το Ε1 και το Ε9 για να προχωρήσει στη συνέχεια στην καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους.