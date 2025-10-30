Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να καταβάλουν τα ίδια τέλη κυκλοφορίας για το 2026, συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα ειδοποιητήρια αναμένεται να αποσταλούν προς το τέλος Οκτωβρίου και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την πληρωμή τους θα ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ, Όμηρος Τσάπαλος, στο «Κοινωνία Ώρα MEGA» ξεκαθάρισε ότι η πληρωμή των τελών μέσω της πλατφόρμας MyCAR θα γίνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και τα πρόστιμα είναι 25% για τους δύο πρώτους μήνες του 2026, 50% για τον επόμενο μήνα και από τον Μάρτιο το πρόστιμο φτάνει το 100% του αρχικού ποσού.
Το ύψος των τελών βασίζεται στην πρώτη άδεια κυκλοφορίας, στον κυβισμό του κινητήρα και στις εκπομπές CO₂. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται βάσει κυβισμού, ενώ όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 βάσει εκπομπών CO₂. Τα «καθαρά» οχήματα εξαιρούνται πλήρως.
MyCAR (κωδικοί Taxisnet)
Ίδια τέλη με πέρυσι
Καταβολή τελών: μέχρι 31/12/2025
ΔΕΝ θα δοθεί παράταση
Τα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής των τελών
Α) Πληρωμή έως 31/1/2026: προσαύξηση 25%
Β) Πληρωμή έως 28/2/2026: προσαύξηση 50%
Γ) Πληρωμή από 1η Μαρτίου και μετά (ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης): προσαύξηση 100%