«Λαβράκια» βγάζουν οι διασταυρώσεις που «τρέχει» η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα ή και με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Κατά τον πρώτο γύρο διασταυρώσεων, που ολοκληρώθηκε στις 25 Αυγούστου 2025, εκτός από χιλιάδες ιδιοκτήτες ΙΧ εντοπίστηκαν και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων χρηματοδοτικής μίσθωσης και εμπορίας μεταχειρισμένων χωρίς να έχουν ασφαλίσει τα οχήματα τους ή και να μην έχουν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας.

Σε μία μόνο εταιρεία ενοικίασης διαπιστώθηκε ότι περισσότερα από 300 οχήματα κινούνταν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και χωρίς να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Σε άλλη επιχείρηση ο αριθμός των παραβάσεων ξεπέρασε τα 200 οχήματα, ενώ δεκάδες ακόμη εταιρείες φέρονται να έχουν από 50 έως 100 παρατυπίες

Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων, οι παραβάτες έλαβαν ειδοποιητήρια με τα οποία καλούνται να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έως τα τέλη Οκτωβρίου οπότε και θα ξεκινήσει δεύτερος γύρος διασταυρώσεων. Όσες εταιρείες δεν θα έχουν συμμορφωθεί θα βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα.

Με βάση το νόμο τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα οχήματα κυμαίνονται από 500 έως 1.000 ευρώ ανάλογα με το είδος του οχήματος. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε διάστημα τριών ετών, το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες. Για τα τέλη κυκλοφορίας καταλογίζονται τα οφειλόμενα τέλη στο σύνολό τους ανά έτος, μαζί με τα κλιμακωτά πρόστιμα (προσαύξηση 25% ή 50% ή 100%) για όλους όσοι τα πληρώνουν εκπρόθεσμα.

Σημειώνεται ότι μετά τον πρώτο γύρο διασταυρώσεων απεστάλησαν 218.772 ειδοποιητήρια σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πάνω από 80.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν ενημερωθεί μέσω της ειδικής πλατφόρμας Oximata.gov.gr, αλλά ταυτόχρονα και με SMS και email. Παράλληλα, έχουν αποσταλεί και 150 αιτήματα διευκρίνισης από πολίτες. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν σε αναγραμματισμούς ή σφάλματα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να εμφανίζονται ανασφάλιστοι, καθώς και σε περιπτώσεις μεταβιβάσεων οχημάτων που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί στο σύστημα.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται αναδρομικά από τα τέλη του 2021 και θα συνεχιστούν με ορίζοντα πενταετίας, καλύπτοντας όλα τα έτη έως και το 2025. Το δεύτερο κύμα διασταυρώσεων, θα αφορά επίσης οχήματα που παραμένουν ανασφάλιστα, καθώς και όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2025.

Δυο διασταυρώσεις το χρόνο

Με το νέο πλαίσιο από το 2026 οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη, ή ΚΤΕΟ ή έχουν δηλωθεί σε ακινησία για αποφυγή καταβολής τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο, την 1η Μαρτίου για το πρώτο εξάμηνο και την 1η Αυγούστου για το δεύτερο εξάμηνο.