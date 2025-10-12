Το κράτος πλέον αποκτά τη δυνατότητα να εντοπίζει με ακρίβεια ποια οχήματα κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση ή χωρίς να έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως μετέδωσε το ΜEGA, έχουν ήδη σταλεί 218.000 ειδοποιητήρια σε πολίτες και επιχειρήσεις που βρέθηκαν να κατέχουν ανασφάλιστα οχήματα ή οχήματα με ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας.

Τα ειδοποιητήρια ενημερώνουν τους παραλήπτες για τη διαπίστωση της παράβασης και δίνουν προθεσμία 15 ημερών για την τακτοποίηση της οφειλής. Αν, όμως, η υποχρέωση έχει ήδη εκπληρωθεί, δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Μετά την πάροδο της 15ήμερης προθεσμίας, όσοι δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους θα υπόκεινται σε πρόστιμο.

Επιπλέον, οι κλήσεις της Τροχαίας θα εμφανίζονται πλέον στη θυρίδα του πολίτη στο gov.gr, όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τυχόν παραβάσεις.