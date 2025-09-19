Περισσότερα από 700.000 οχήματα στην Ελλάδα δεν έχουν αφήσει ίχνη κυκλοφορίας τον τελευταίο χρόνο, καθώς δεν έχουν ασφάλεια, δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ και δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας. Ο αριθμός αυτός αναδεικνύει την ανάγκη για την ηλεκτρονική διασταύρωση των οχημάτων.

Ο Κωνσταντίνος Βήκας, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μέλος της ομάδας εργασίας των συναρμόδιων υπουργείων για την ηλεκτρονική διασταύρωση οχημάτων, επισημαίνει ότι «στην Ελλάδα κυκλοφορούν περίπου 9.000.000 οχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια τα αυτοκίνητα που δεν εμπίπτουν σε ΚΤΕΟ δεν ξεπερνούν τις 450.000». Σύμφωνα με τον ίδιο, για να καλυφθεί η υποχρέωση, «απαιτούνται 8.500.000 έλεγχοι, αλλά το μητρώο ΚΤΕΟ δείχνει μόλις 5.000.000, αφήνοντας ένα κενό περίπου 3.000.000 οχημάτων για τα έτη 2023–2024, με την τάση να συνεχίζεται».

Όπως εξηγεί, «τα περισσότερα οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ είναι Ι.Χ. και μοτοσικλέτες, καθώς οι επαγγελματίες φροντίζουν συνήθως να ελέγχουν τα επαγγελματικά τους οχήματα».

Αναφορικά με τους λόγους μη συμμόρφωσης, «το κόστος του ΚΤΕΟ, που κυμαίνεται στα 50–60 ευρώ κάθε δύο χρόνια, δεν αποτελεί τον κύριο παράγοντα. Η βασική αιτία είναι η αμέλεια των ιδιοκτητών, συνειδητή σε πολλές περιπτώσεις, ενώ σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, η παράβαση επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για 15 ημέρες».

Τι αναμένεται μέχρι τέλος του χρόνου

Ο ίδιος εκτιμά ότι «μέχρι το τέλος του έτους, με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διασταύρωσης, περίπου 700.000 οχήματα-φάντασμα θα εντοπιστούν και θα βγουν εκτός κυκλοφορίας, καθώς δεν έχουν ΚΤΕΟ, ασφάλεια ή πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας». «Η διασταύρωση αυτή», όπως λέει, «θα δώσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για τα οχήματα που κινούνται «αόρατα» στους δρόμους», ανοίγοντας τον δρόμο για μέτρα που θα ενισχύσουν την οδική ασφάλεια και θα μειώσουν τις στρεβλώσεις στην αγορά. Σκοπός είναι να υπάρχει πλήρης εικόνα για κάθε όχημα που έχει καταχωρηθεί στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της κατάστασής του.